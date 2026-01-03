ঢাকা–২ আসনে জামায়াতের প্রার্থী আবদুল হকের মনোনয়নপত্র বাতিল

ঢাকা–২ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ও অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাদের সংগঠন রাওয়ার সভাপতি কর্নেল (অব.) আবদুল হকের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শনিবার ঢাকার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজাউল করিম মনোনয়নপত্র যাচাই–বাছাইয়ের সময় এ ঘোষণা দেন। একই আসনে বিএনপির প্রার্থী আমানউল্লাহ আমানসহ দুজনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
মনোনয়নপত্র যাচাই–বাছাই সভায় জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবদুল হকের উদ্দেশে রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, ‘ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর (সিআইবি) প্রতিবেদন অনুযায়ী, আপনি ঋণখেলাপি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। আপনি অফিশিয়ালি বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ঋণখেলাপি। আপনার এই ইস্যুগুলো থাকলে সিআইবি থেকে আপডেট করা উচিত ছিল। আপনার মনোনয়নপত্র এই মুহূর্তে গ্রহণ করার সুযোগ আমাদের নেই। তাই আপনার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হলো। তবে আপনার আপিল করার সুযোগ আছে।’
রিটার্নিং কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘আপনার (আবদুল হক) ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ন কপি জমা দেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে আপনি জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপিও দেননি। এ ছাড়া আপনি প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীদের তথ্য দেননি।’
মনোনয়নপত্র বাতিল প্রসঙ্গে আবদুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ‘২০১২ ও ২০১৩ সালে আমাকে একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রতিষ্ঠানে অনেক অসংগতিপূর্ণ কাজ চলত। এরপর আমি ওই প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগ করি। পদত্যাগের ডকুমেন্ট আমার কাছে আছে। বর্তমানে আমি ওই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত নই।’ তিনি বলেন, ‘এটি একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের নামে হয়তো কেউ ঋণ নিতে পারে। আমি এসবের সঙ্গে জড়িত নই।’
ঢাকা–২ আসনে ভোটার ৪ লাখ ১৯ হাজার ২১৫ জন। এ আসনে তিন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। তাঁরা হলেন বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও দলীয় প্রার্থী আমানউল্লাহ আমান, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত কর্নেল (অব.) আবদুল হক ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত প্রার্থী মাওলানা জহিরুল ইসলাম। এর মধ্যে আবদুল হক ছাড়া অন্য দুজনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।