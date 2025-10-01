চট্টগ্রামে ডেঙ্গুতে এক কিশোরীর মৃত্যু

চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। তার নাম জয় তারা (১৬)। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ নিয়ে চলতি বছর চট্টগ্রামে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ২০। আজ বুধবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
নিহত কিশোরী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাসিন্দা। গত সোমবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেঙ্গুর পাশাপাশি কিডনিসংক্রান্ত জটিলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নাসিমা আক্তার (৪৮) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়। এরপর চট্টগ্রামে টানা ১০ দিন ডেঙ্গুতে মৃত্যু শূন্য ছিল।
সিভিল সার্জনের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল সকাল আটটা থেকে আজ সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ২৬ জনের শরীরে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। চট্টগ্রামে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২ হাজার ৫৪১। এর মধ্যে ৪২৭ জন শিশু, ৭৪৮ জন নারী ও ১ হাজার ৩৩০ জন পুরুষ। ডেঙ্গুর পাশাপাশি এদিন ২৪ ঘণ্টায় চিকুনগুনিয়ায় সাতজন আক্রান্ত হয়েছে।