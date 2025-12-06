ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গণ অধিকার পরিষদের জনসভায় বক্তব্য দেন দলটির সভাপতি নুরুল হক। আজ শনিবার বিকেলে নবীনগর উপজেলার নবীনগর সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গণ অধিকার পরিষদের জনসভায় বক্তব্য দেন দলটির সভাপতি নুরুল হক। আজ শনিবার বিকেলে নবীনগর উপজেলার নবীনগর সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে
আমরা দুই–চারটা আসনের জন্য কারও সঙ্গে জোট করব না: নুরুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক বলেন, ‘আমরা দুই–চারটা আসনের জন্য কারও সঙ্গে জোট করব না। যদি দেশের প্রয়োজনে জোট করি, ন্যায্যতার বিচারে সম্মানজনক আসন সমঝোতার ভিত্তিতে হবে।’

আজ শনিবার বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নবীনগর উপজেলা গণ অধিকার পরিষদ আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নুরুল হক এ কথা বলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া–৫ (নবীনগর) আসনে দলীয় প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দিতে এ জনসভার আয়োজন করা হয়।

নুরুল হক বলেন, ‘আওয়ামী লীগের আমলে শেখ হাসিনা আমাদের আসন অফার করেছিল, টাকা অফার করেছিল। কিন্তু আমরা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপস করিনি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী, গণতান্ত্রিক আন্দোলন–সংগ্রামের লড়াকু ও আপসহীন নেত্রী খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ থাকায় যদি কোনো প্রেক্ষাপট তৈরি হয় নির্বাচন পেছানোর, সেটি হয়তো নির্বাচন কমিশন ও সরকার বিবেচনা করবে। অন্যথা নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে। নির্বাচনে গণ অধিকার পরিষদ এককভাবে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবে।’

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি বলেন, ‘আমরা দেখতে পাই, কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা পুরোনো ফ্যাসিস্টদের মতোই হুমকি ও আধিপত্য বিস্তারের অপরাজনীতি দেশব্যাপী কায়েম করতে চায়। তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, ১৬ বছরের অপশাসন মুহূর্তের মধ্যেই চুরমার হয়ে গেছে। জনগণের প্রতিবাদে নেতারা সীমান্ত দিয়ে, হেলিকপ্টার দিয়ে, নদীনালা ও খাল–বিল দিয়ে যে যেভাবে পেরেছে, পালিয়ে গেছে। কেউ জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তাদের পরিণতিও তা–ই হবে।’

গণ–অভ্যুত্থানের অংশীজন সব রাজনৈতিক দলকে সংযত ও সহনশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নুরুল হক বলেন, ‘আমরা আগামী দিনে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার আহ্বান জানাই। ফ্যাসিবাদের কবল থেকে এ দেশকে মুক্ত করেছে এ দেশের কৃষক–শ্রমিক–ছাত্র–জনতা। তাই আগামী দিনে কারা ক্ষমতায় আসবে এবং কারা জনপ্রতিনিধি হবে, এসব বিষয় নির্ধারণ করবে এ দেশের সাধারণ মানুষ ও ছাত্র–জনতা। আপনারা দেখেছেন, আওয়ামী লীগের গত ১৬ বছরের দুঃশাসনে এ দেশের ভিন্নমত ও বিরোধী দলের নেতাদের কীভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, কারাগারে রাখা হয়েছে। তাই আপনারা এই প্রথাগত রাজনীতির বাইরে গিয়ে নতুন নেতৃত্বকে স্বাগত জানাবেন। একমাত্র নতুন নেতৃত্বই পারে বাংলাদেশকে নতুনভাবে বিনির্মাণ করতে, নতুন কিছু দিতে।’

জনসভায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া–৫ (নবীনগর) আসনে জেলা গণ অধিকার পরিষদের সহসভাপতি নজরুল ইসলামকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন নুরুল হক। নবীনগর উপজেলা গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে জনসভায় বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র অধিকার পরিষদের সাবেক আহ্বায়ক সানাউল্লাহ হক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি আশরাফুল হাসান, নবীনগর উপজেলা গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. কাইয়ূম প্রমুখ।

