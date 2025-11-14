উখিয়ার খালে মিলল নারীর বস্তাবন্দী লাশ, স্বামী আত্মগোপনে

কক্সবাজারের উখিয়ার হলদিয়া ইউনিয়নের তচ্ছাখালী সেতু এলাকায় খাল থেকে এক নারীর বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।
নিহত নারীর নাম রহিমা আক্তার (৩০)। তিনি উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আমির হোসেনের মেয়ে এবং পাশের হলদিয়াপালং ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জসিম উদ্দিনের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যায় তচ্ছাখালী সেতু এলাকায় দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে এলাকাবাসী খালে ভাসমান একটি বস্তা দেখতে পান। পরে বস্তাটির ভেতরে নারীর গলিত লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেন। সন্ধ্যা সাতটার দিকে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর রাত ৯টার দিকে পরিবারের সদস্যরা ওই নারীর পরিচয় শনাক্ত করেন।
জানতে চাইলে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক প্রথম আলোকে বলেন, লাশে পচন ধরার কারণে শরীরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট নয়। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা জানা যাবে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহ থেকে রহিমা আক্তারকে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পর তাঁর স্বামী আত্মগোপনে রয়েছেন।
ওসি জিয়াউল হক বলেন, শুক্রবার সকাল ১০টা পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে। নিহত নারীর স্বামীকে খুঁজে পেতে পুলিশ কাজ করছে।
নিহত রহিমার বাবা আমির হোসেন বলেন, রহিমা তাঁর বাড়িতে ছিলেন। ৬ নভেম্বর স্বামী জসিম উদ্দিনের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে বের হন। এর পর থেকে রহিমার খোঁজ মিলছিল না। জসিমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।