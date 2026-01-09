কক্সবাজারে পাহাড় কাটার সময় মাটি চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

কক্সবাজারের উখিয়ায় পাহাড় কাটার সময় মাটি চাপা পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার ভোর পাঁচটার দিকে উপজেলার জালিয়াপালং ইউনিয়নের দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকের নাম মো. নুরুল আমিন (৩০)। তিনি একই ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মীর আহমদের ছেলে।
জানতে চাইলে উখিয়ার ইনানী বন রেঞ্জ কর্মকর্তা ফিরোজ আল আমিন দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, জালিয়াপালং ইউনিয়নের বাসিন্দা হেলাল উদ্দিন ও তাঁর ছোট ভাই সরওয়ার আলম দীর্ঘদিন ধরে পাহাড় কেটে মাটির ব্যবসা করে আসছেন। হেলাল উদ্দিনের উদ্যোগে পাহাড় কাটার সময় আজ ভোরে মাটিচাপায় নুরুল আমিন নামের ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
অভিযুক্ত হেলালের বিরুদ্ধে বন বিভাগের করা একাধিক মামলা রয়েছে জানিয়ে স্থানীয় জালিয়াপালং বন বিট কর্মকর্তা রোকনুজ্জামান বলেন, ‘মাটি কাটার সময় একটি মিনিট্রাক নিয়ে হেলাল উদ্দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বন বিভাগের কর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে হেলাল ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যান। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুর আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, পাহাড় কাটার সময় মাটি চাপা পড়ে নিহত শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পাহাড় কাটার সঙ্গে কারা জড়িত, তা অনুসন্ধান চলছে।