রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগের ফলাফল প্রকাশের দাবিতে অফিসকক্ষে তালা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে ফলাফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা ও এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করেছেন চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাঁরা বিভাগের অফিসকক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। এতে বিভাগের সভাপতি, সহকারী প্রক্টর ও পরীক্ষা কমিটির সভাপতি মুহা. বেলাল হুসাইনসহ কয়েকজন শিক্ষক ভেতরে আটকা পড়েন। পরে বেলা আড়াইটার দিকে শিক্ষার্থীদের দাবি মানার আশ্বাস দেওয়া হলে তাঁরা তালা খুলে দেন।
শিক্ষার্থীরা জানান, তাঁদের আগের সেমিস্টারগুলোর ফলাফল প্রকাশে অস্বাভাবিক দেরি হয়েছে। কোনো সেমিস্টারে সাত মাস, আবার কোনো সেমিস্টারে তিন থেকে চার মাস সময় লেগেছে। চলতি সেমিস্টারের ফলাফলও প্রায় তিন মাস ধরে আটকে আছে। এতে কর্মজীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে। বিভাগের অন্য বর্ষের শিক্ষার্থীরাও একই সমস্যায় ভুগছেন।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ফলাফল প্রকাশের বিষয়ে একাধিকবার পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ও সহকারী প্রক্টর বেলাল হুসাইনের সঙ্গে কথা বলেও কোনো সদুত্তর পাননি। আজ এ বিষয়ে আবার কথা বলতে গেলে তিনি আশ্বাস না দিয়ে বরং অসদাচরণ করেন এবং হুমকি দেন।
বিক্ষোভ থেকে শিক্ষার্থীরা চার দফা দাবি জানান। দাবিগুলো হলো চতুর্থ বর্ষের আটকে থাকা ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করতে হবে, আগামী ১১ সেপ্টেম্বরের পরীক্ষা অবশ্যই সময়মতো নিতে হবে, পরীক্ষা শেষের এক মাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে, অসদাচরণ ও হুমকির জন্য সহকারী প্রক্টরকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে।
চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মাহাদী হাসান বলেন, ‘আমাদের তিনটি সেমিস্টারের ফলাফল প্রকাশে অস্বাভাবিক দেরি হয়েছে। এই সেমিস্টারের ফলাফলও তিন মাস ধরে আটকে আছে। সমাধানের জন্য কয়েকবার বিভাগে গিয়েছি, কিন্তু কোনো ফল হয়নি।’
আরেক শিক্ষার্থী আল-ফাহাদ বলেন, ‘ফলাফল প্রকাশ নিয়ে কথা বলতে গেলে সহকারী প্রক্টর কোনো আশ্বাস দেননি, বরং আমাদের হুমকি দেন। এরই প্রতিবাদে আমরা তালা দিতে বাধ্য হয়েছি।’
এ বিষয়ে বেলাল হুসাইন বলেন, শিক্ষার্থীরা আজই ফলাফল প্রকাশের দাবি জানান। কিন্তু কিছু কোর্সের ফলাফল এখনো হাতে না পাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। এ কারণেই বিলম্ব হচ্ছে। তবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে, আগামী সপ্তাহে ফলাফল প্রকাশিত হবে।