দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ট্রাকের ভেতর আটকে ছিলেন চালক, পরে মৃত্যু

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল রোববার গভীর রাতে উপজেলার আমজুরহাট এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. সালাম (৫৫)। তিনি ট্রাকটির চালক। তাঁর বাড়ি বগুড়া জেলায়। দুর্ঘটনার পর ফায়ার সার্ভিস ট্রাকের দরজা কেটে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে। এরপর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা হলেন—জাহেদুল ইসলাম (২৬), জাকির ইসলাম (৩০), সাকিব উল হাসান (১৭) এবং নাসরিন সুলতানা (২৯)। এর মধ্যে জাকির ইসলাম ট্রাকের চালকের সহকারী।
পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, রাতে কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসা হানিফ পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা সবজিবোঝাই ট্রাকটির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের দুটি যানবাহনের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। এ সময় ট্রাকচালক মো. সালাম ট্রাকের ভেতরে আটকা পড়েন। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দরজা কেটে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আবু তৈয়ব প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার পর একজনকে মৃত এবং চারজনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
পটিয়া ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার রাজেশ বড়ুয়া প্রথম আলোকে বলেন, জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেছে ফায়ার সার্ভিস।
পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে থানার ওসি হারুনর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনায় হতাহতের বিষয়ে পুলিশকে কেউ জানায়নি। তবে দুর্ঘটনাকবলিত দুটি যানবাহন আজ ভোরে সড়ক থেকে জব্দ করা হয়েছে।