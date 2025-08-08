ভারত থেকে ঠেলে পাঠানোর সময় মৌলভীবাজার সীমান্তে রোহিঙ্গাসহ আটক ৮

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারত থেকে ঠেলে পাঠানোর সময় চার রোহিঙ্গাসহ আটজনকে আটক করেছে বিজিবি।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, বড়লেখা উপজেলার বাতামোড়াল পুঞ্জি থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৭টা ও দুপুর ১২টার দিকে বিজিবির টহল দল আটজনকে আটক করে। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশি দুজন নারী ও দুজন পুরুষ। অন্যদিকে চার রোহিঙ্গার মধ্যে একজন পুরুষ, একজন নারী ও দুটি শিশু রয়েছে। ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার সময় তাঁদের আটক করা হয়।
৫২ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বড়লেখা থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তরের কার্যক্রম চলছে।