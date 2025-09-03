রাজশাহী জেলার মানচিত্র
রাজশাহী জেলার মানচিত্র
জেলা

রাজশাহীতে দুই হত্যা মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২৪৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল

নিজস্ব প্রতিবেদকরাজশাহী

রাজশাহীতে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে হামলার ঘটনায় করা দুই হত্যা মামলাসহ মোট ৯টি মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করেছে পুলিশ। মামলাগুলো তদন্ত করেছে রাজশাহী নগর পুলিশের (আরএমপি) গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। এসব মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন মোট ৫২৯ জন।

গত কয়েক দিনে মামলাগুলোর অভিযোগপত্র দাখিল হয়েছে বলে জানিয়েছেন নগর পুলিশের আদালত পরিদর্শক আবদুর রফিক। আজ বুধবার দুপুরে তিনি বলেন, ‘কয়েক দিন ধরেই দু–একটি করে মামলার চার্জশিট (অভিযোগপত্র) পাচ্ছি। তবে আজ কোনো চার্জশিট আসেনি। কয়েক দিনে মোট ৯টি মামলার চার্জশিট এসেছে। সংশ্লিষ্ট আদালতে সেগুলো দাখিল করা হয়েছে।’

জুলাই আন্দোলনে রাজশাহীতে দুজন শহীদ হন। এ ঘটনায় হওয়া দুটি হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, রাজশাহীর সাবেক সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনসহ ২৪৪ জনকে আসামি করা হয়েছে।

আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান জানান, শহীদ সাকিব আনজুম হত্যা মামলায় ১১৭ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আর শহীদ আলী রায়হান হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন ১২৭ জন। সব মিলিয়ে দুই হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন ২৪৪ জন। অন্য ৭ মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন ২৮৫ জন। তদন্ত শেষে মোট ৯টি মামলায় ৫২৯ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। হত্যা ছাড়াও হামলা, ভাঙচুর, বিস্ফোরক ও অস্ত্র আইনে আসামিদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। যাঁদের বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাঁদেরই অভিযুক্ত করা হয়েছে।

গাজিউর রহমান বলেন, ‘মামলাগুলো তদন্তে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করেছি। ৯টি মামলার প্রতিটির অভিযোগ খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষদর্শী, সিসিটিভি ফুটেজ, ডিজিটাল প্রমাণসহ বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দীর্ঘ তদন্ত শেষে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে।’

