মুশতাক আহমদ
মুশতাক আহমদ
জেলা

সুনামগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর নদী থেকে জমিয়ত নেতার লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদকসুনামগঞ্জ

নিখোঁজের তিন দিন পর সুনামগঞ্জ জেলা জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সহসভাপতি ও শিক্ষক মুশতাক আহমদের (৫৫) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে দিরাই উপজেলার শরিফপুরের বাট্রা এলাকায় মরা সুরমা নদী থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

মুশতাক আহমদের বাড়ি সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জ উপজেলা গাজীনগর গ্রামে। তিনি উপজেলার বড়মোহা দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। গত মঙ্গলবার রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর সন্ধান চেয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে সুনামগঞ্জ জেলা শহরে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের উদ্যোগে মানববন্ধন হয়। এর আগের দিন বুধবার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তাঁর স্ত্রী সৈয়দা রুবি বেগম।

সৈয়দা রুবি বেগম গতকাল মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, মঙ্গলবার রাত আটটার দিকে মুশতাক আহমদ স্থানীয় পাথারিয়া বাজারে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর রাত ১০টার দিকে তাঁদের একমাত্র সন্তান সাজিদা বেগমকে ফোন করে মুশতাক জানান, তিনি সুনামগঞ্জ পৌর শহরে গেছেন। ঘণ্টাখানেক পর বাড়িতে ফিরবেন। কিন্তু রাত ১২টার দিকে বাড়ি না ফেরায় তাঁরা মুশতাকের মুঠোফোন নম্বরে কল দিলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। এরপর বিভিন্ন স্থানে তাঁর খোঁজ করা হয়; কিন্তু সন্ধান না পাওয়ায় থানায় একটি জিডি করেন রুবি বেগম।

দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক মুশতাক আহমদের লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, স্থানীয় লোকজন নদীর পানিতে লাশটি ভাসতে দেখে পুলিশে খবর পাঠান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের পর তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

আরও পড়ুন