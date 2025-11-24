ফরিদপুরে গরুচোর সন্দেহে পিটুনিতে একজন নিহত, তিনজন আহত

ফরিদপুরের নগরকান্দায় গরুচোর সন্দেহে গ্রামবাসীর পিটুনিতে শাহীন মিয়া (৩০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও তিনজন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত সাড়ে তিনটার দিকে উপজেলার রামনগর ইউনিয়নের ভোজেরডাঙ্গী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহীন মিয়া রামনগর ইউনিয়নের গজগাহ গ্রামের মোস্তফা মিয়ার ছেলে। আহতরা হলেন একই ইউনিয়নের মাশাউজান গ্রামের পারভেজ মিয়া (২৪), সুমন শেখ (২২) এবং কুঞ্জনগর গ্রামের ইনামুল সরদার (২৬)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ঘটনায় মাশাউজান গ্রামের বাসিন্দা মাহিন্দ্রাচালক সবুজ মোল্লা (২৬) পালিয়ে গেছেন। আহত তিনজনকে পুলিশ পাহারায় নগরকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
স্থানীয়রা জানান, ভোজেরডাঙ্গী গ্রাম মূলত নির্জন এলাকা এবং উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গত তিন মাসে গ্রামের বাসিন্দা মিনা ফকিরের দুটি, সাহাজান মাতুব্বরের দুটি এবং লাল মিয়ার দুটি গরুসহ মোট ছয়টি গরু চুরির ঘটনা ঘটে। গ্রামবাসী পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। গতকাল গভীর রাতে মাহিন্দ্রায় চড়ে পাঁচজন গ্রামে ঢোকেন। তাঁদের নিয়ে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। গ্রামবাসী তাঁদের ধাওয়া দিয়ে চারজনকে আটক করেন। তবে একজন পালিয়ে যান।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এ সময় অন্তত দুই শতাধিক মানুষ জড়ো হয়। তারা ওই চার ব্যক্তিকে পিটুনি দেয়। আধা ঘণ্টা ধরে চলে পিটুনি। পরে পুলিশ আসার খবর পেয়ে স্থানীয়রা চারজনকে মোটা রশি দিয়ে বেঁধে গ্রামীণ সড়কের ওপর ফেলে রাখে।
ভোজেরডাঙ্গী এলাকায় গ্রাম পুলিশের সদস্য বায়েজিদ মোল্লা বলেন, আজ ভোর পাঁচটার দিকে তিনি আহত শাহীনকে নিয়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। চিকিৎসকেরা জানান, হাসপাতালে আনার অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পরে নগরকান্দা থানা-পুলিশ লাশটি ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।
রামনগর ইউনিয়ন পরিষদের ছয় নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য শেখ গিয়াসউদ্দিন বলেন, রাত সাড়ে তিনটার দিকে খবর পেয়ে তিনি গ্রাম পুলিশকে ঘটনাস্থলে পাঠান এবং নিজেও যান। পাশাপাশি থানা-পুলিশকে জানানো হয়। পরে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে নেয়।
নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, ‘গত কয়েক মাসে এলাকায় বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছিল। এ জন্য গ্রামবাসী ক্ষিপ্ত ছিল। রাতে ওই ব্যক্তিদের এমন অবস্থায় দেখে তারা চোর ভেবে মারধর করেন। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে চারজনকে রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পাই। তখন তাদের আশপাশে কেউ ছিলেন না। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’