সাতক্ষীরায় সড়ক দুর্ঘটনায় মা-ছেলের মৃত্যু, ছয়জন আহত

সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনায় মা ও তাঁর আট বছরের ছেলে প্রাণ হারিয়েছেন। একই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ছয়জন। মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তালা উপজেলার পাটকেলঘাটা থানার ভৈরবনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন সাতক্ষীরা সদর উপজেলার শাখরা গ্রামের আবদুস সালামের স্ত্রী শারমিন সুলতানা (৩৫) ও তাঁদের ছেলে মোস্তাকিম ইসলাম (৮)। ঘটনাস্থলেই মা ও ছেলের মৃত্যু হয়।
আহত ব্যক্তিরা হলেন খুলনা সদর উপজেলার মোয়াজ্জেম হোসেন (৫৩), রূপসা উপজেলার দিয়াড়া এলাকার খাইরুল আলম (৩৮), পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনি এলাকার মিনু (৩৫), দেবহাটা উপজেলার চাঁদপুর এলাকার নুরুজ্জামান (৩৫), কালীগঞ্জ উপজেলার রতনপুর এলাকার তাপস (৩৭) ও তালা উপজেলার ভারসার মনোয়ারা বেগম (৫৫)।
আহত মনোয়ারা বেগম জানান, তালা থেকে একটি মাহিন্দ্রা গাড়ি সাতক্ষীরার দিকে যাচ্ছিল। ভৈরবনগর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইক ও একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মাহিন্দ্রাটি সড়কের পাশে উল্টে খাদে পড়ে যায়। সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মা ও ছেলে মারা যান। আরও ছয় যাত্রী গুরুতর আহত হন।
আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসক আক্তার মারুফ বলেন, দুজনকে হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা হয়। আহত ছয়জন বর্তমানে চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে দুজন নারী।
পাটকেলঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এইচ এম লুৎফুল কবির জানান, নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
খুলনার খর্নিয়া হাইওয়ে পুলিশের ওসি মো. নুরুজ্জামান চানু জানান, দুর্ঘটনাকবলিত মাহিন্দ্রাটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।