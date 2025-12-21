রাউজান সদর ইউনিয়নের কেউটিয়া বড়ুয়া পাড়া গ্রামে পুড়ে যাওয়া বসতঘর পরিদর্শনে জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা
রাউজান সদর ইউনিয়নের কেউটিয়া বড়ুয়া পাড়া গ্রামে পুড়ে যাওয়া বসতঘর পরিদর্শনে জেলা পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা
জেলা

চট্টগ্রামে দরজায় তালা দিয়ে দুটি ঘরে আগুন, বেড়া কেটে বের হলেন বাসিন্দারা

প্রতিনিধি রাউজান, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের রাউজানে দুটি ঘরে দরজায় তালা লাগিয়ে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, টিন ও বাঁশের বেড়া কেটে ঘর থেকে বের হয়ে প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন তাঁরা। ভুক্তভোগী দুটি পরিবারই হিন্দু সম্প্রদায়ের।

গত শুক্রবার গভীর রাতে রাউজান পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঢেউয়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এর আগের দিন বৃহস্পতিবার রাউজান সদর ইউনিয়নের কেউটিয়া বড়ুয়াপাড়া গ্রামের একটি ঘরেও একইভাবে আগুন দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

ঢেউয়াপাড়া গ্রামে পুড়ে যাওয়া দুটি ঘরের একটি বিমল তালুকদারের। তাঁর ঘরের বাসিন্দারা জানান, রাতে খাবার খেয়ে পরিবারের চার সদস্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। গভীর রাতে ঘরে আগুন জ্বলে ওঠায় তাঁদের ঘুম ভাঙে। এ সময় ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দেখেন দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। পরে বেড়া কেটে তাঁরা ঘর থেকে বের হন। এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় ঘরটির কিছু অংশ রক্ষা পায়।

পুড়ে যাওয়া অপর ঘরটি রুবেল দাস নামের এক বাসিন্দার। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রুবেলের টিনের ঘরটিতেও একই সময়ে আগুন দেওয়া হয়। পরিবারের তিন সদস্য দরজা বন্ধ পেয়ে টিনের বেড়া কেটে ঘর থেকে বের হন। এ সময় অমল তালুকদার নামের এক ব্যক্তির ঘরের পাশে কেরোসিনে ভেজা একটি প্যান্ট পাওয়া গেছে। বাসিন্দাদের ধারণা, অমলের ঘরেও আগুন লাগানোর চেষ্টা হয়েছে।

দুটি ঘরে আগুন দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন রাউজান রাঙ্গুনিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মোহাম্মদ বেলায়াত হোসেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, আগুন দেওয়া দুটি ঘরে তিনটি পরিবারের বসবাস। দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে দুর্বৃত্তরা ওই দুটি ঘরে আগুন দিয়েছে। এর মধ্যে একটি ঘরের বাঁশের বেড়া এবং অপরটির টিনের বেড়া কেটে বাসিন্দারা বের হয়েছেন। আশপাশের মানুষ পানি ছিটিয়ে ঘর দুটির আগুন নেভান। বেলায়েত হোসেন আরও বলেন, এই ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় আসামিদের বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে। আসামিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এদিকে গত বৃহস্পতিবার ভোরে রাউজান সদর ইউনিয়নের কেউটিয়া বড়ুয়াপাড়া গ্রামের সাধন বড়ুয়ার বসতঘর ও গোয়ালে আগুন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সাধন বড়ুয়া পেশায় দিনমজুর। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দরজায় তালা লাগিয়ে ওই ঘরেও আগুন দেওয়া হয়েছে।

অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জেলা পুলিশ সুপার নাজির আহমদ খান। পুলিশ জানায়, কেউটিয়া বড়ুয়াপাড়ার ঘটনাটিতেও থানায় অজ্ঞাতপরিচয় আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজেদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। দুটি ঘটনায় পৃথকভাবে মামলা হয়েছে। শিগগিরই অগ্নিসংযোগকারীদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন