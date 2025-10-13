কারাগার
জেলা

দিনাজপুরে ভুয়া নথিতে আসামির জামিন, কারারক্ষী কারাগারে

প্রতিনিধিদিনাজপুর

দিনাজপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামিকে ভুয়া নথি দিয়ে জামিনে ছাড়া পাওয়ার ঘটনায় এক কারারক্ষীর পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল রোববার দিনাজপুর অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সামিউল ইসলাম তাঁর রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

গ্রেপ্তার হওয়া কারারক্ষী নিজামুল হক দিনাজপুর জেলা কারাগারে কর্মরত। এ ঘটনার পর তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত আরিফুল ইসলাম পার্বতীপুর উপ‌জেলার আনোয়ার হোসেনের ছে‌লে।

ভুয়া জামিননামায় পাওয়ার ঘটনায় গত শ‌নিবার জেলা ও দায়রা জ‌জের না‌জির তোফা‌য়েল বাদী হ‌য়ে ক‌োতোয়ালি থানায় এক‌টি মামলা ক‌রেন। পরে রা‌তেই পু‌লিশ আরিফুল ইসলাম ও নিজামুল হককে গ্রেপ্তার করে।

এ বিষ‌য়ে ক‌োতোয়ালি থানার প‌রিদর্শক (তদন্ত) ম‌নিরুজ্জামান ব‌লেন, ভুয়া জা‌মিননামা দে‌খি‌য়ে কারাগার থে‌কে ছাড়া পাওয়ার ঘটনায় আদালতের পক্ষ থেকে ক‌োতোয়ালি‌ থানায় এক‌টি মামলা করা হয়। ‌ সেই মামলায় কারারক্ষীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হ‌য়ে‌ছে। গতকাল তাঁদের‌ আদাল‌তে সোপর্দ ক‌রে ১০ ‌দি‌নের রিমান্ড চাওয়া হ‌য়। আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

