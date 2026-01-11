চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে দুই যুবক নিহত, চালকদের বিক্ষোভ

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে দুই যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে নগরের বন্দর থানার পোর্ট কলোনি এবং জেলার হাটহাজারী উপজেলায় পৃথকভাবে এসব ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে।
বন্দর এলাকায় নিহত যুবকের নাম আজিয়ার রহমান। তিনি বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার আলতি বুরুজবাড়িয়া এলাকার মৃত হাসেন আলীর ছেলে। মাহাবুবুল আলম হাটহাজারী পৌরসভার দেওয়াননগর এলাকার বাসিন্দা।
বন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু বক্কর প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল দিবাগত রাত দেড়টার দিকে পোর্ট কলোনি এলাকায় আজিয়ার রহমানকে ছুরিকাঘাত করে দুর্বৃত্তরা। এরপর দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে বন্দর থানার পুলিশ আহত অবস্থায় আজিয়ারকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে সেখানে চিকিৎসক আজিয়ারকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান এসআই আবু বক্কর।
এদিকে গতকাল গভীর রাতে হাটহাজারী উপজেলার বাসস্ট্যান্ড কলাবাগান এলাকায় অটোরিকশায় করে আসা তিনজন দুর্বৃত্ত মাহবুবুল আলমকে ছুরিকাঘাত করে বলে জানায় পুলিশ। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মাহবুবুলের মৃত্যু হয়।
মাহবুবুল পেশায় মাইক্রোবাসের চালক ছিলেন। তাঁকে হত্যার প্রতিবাদে সকালে হাটহাজারী বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ করেন পরিবহনশ্রমিকেরা। বিক্ষোভের কারণে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।
জানতে চাইলে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী তারেক আজিজ প্রথম আলোকে বলেন, কী কারণে, কারা মাহবুবুল আলমকে ছুরিকাঘাত করেছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।