গণভোট শত বছরের দিকনির্দেশনা দেবে: আদিলুর রহমান খান

স্থানীয় সরকার, শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, ‘আমরা থাকব না, কিন্তু বাংলাদেশ শতসহস্র বছর টিকে থাকবে। গণভোট সেই শত বছরের দিকনির্দেশনা দেবে।’
আজ বুধবার সকালে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এ কথা বলেন।
আদিলুর রহমান খান বলেন, চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানে ১ হাজার ৪০০ তরুণ প্রাণের বিনিময়ে যে বাংলাদেশ আবার মুক্ত হয়েছিল, সেই অভ্যুত্থানের পক্ষে সব রাজনৈতিক দল একসঙ্গে হয়ে জুলাইয়ের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি সনদ তৈরি করেছে। সেই সনদের বিষয়ে জনগণের সম্মতি নেওয়ার জন্যই এই গণভোট।
সারা দেশের মুক্তিকামী মানুষ এ গণভোটের কথা বলেছে জানিয়ে সরকারের এই উপদেষ্টা বলেন, গত ১৫ বছর বাংলাদেশের মানুষ আগ্রাসনের অধীনে ছিল। এ সময় তারা স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেনি, ভোট দিতে পারেনি, এমনকি স্বাধীনভাবে চিন্তাও করতে পারেনি।
উপস্থিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে প্রশ্ন তুলে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশে দুটি ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচন, যেখানে আপনারা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন। আরেকটি হলো গণভোট। এই গণভোটের উদ্দেশ্য, আমরা কেমন বাংলাদেশ চাই।’
আদিলুর রহমান খান বলেন, জুলাই শহীদদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন, নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা ও ফ্যাসিবাদ যেন আর ফিরে না আসে, সে জন্যই এই গণভোট। আয়নাঘর যেন আর তৈরি না হয়, লুটপাট ও বিদেশে টাকা পাচার যেন বন্ধ হয়। সে জন্য আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জুলাই সনদের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়ে গণমানুষের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে।
উপদেষ্টা আরও বলেন, কেউ যেন বিভ্রান্ত করার সুযোগ না পায়। বাংলাদেশের মানুষ কোনো আগ্রাসনের কাছে মাথা নত করবে না।
সভায় আরও বক্তব্য দেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব রেজাউল মাকছুদ, মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমা নাহার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (শ্রীনগর সার্কেল) আনিছুর রহমান ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি বশিরুল ইসলাম।