চকরিয়ায় মহাসড়ক থেকে গ্যারেজমালিকের লাশ উদ্ধার

কক্সবাজারের চকরিয়ায় মহাসড়ক থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার হয়েছে। মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের। আজ শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে চকরিয়া পৌরশহরের মাতামুহুরী সেতু এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক থেকে লাশটি উদ্ধার হয়।
নিহত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন (৪৫)। তিনি উপজেলার কাকারা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড দিঘিরপাড় এলাকার গোলাম কাদেরের ছেলে। বাড়ির পাশে অটোরিকশার একটি গ্যারেজ রয়েছে তাঁর।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত দুইটার দিকে উপজেলার চিরিংগা স্টেশন থেকে মোটরসাইকেলে বাড়িতে ফিরছিলেন গিয়াস উদ্দিন। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ মিন্টুও ছিলেন।
জানতে চাইলে মোহাম্মদ মিন্টু চকরিয়া থানা চত্বরে সাংবাদিকদের কাছে দাবি করেন, কয়েক ব্যক্তি সড়কের ওপর প্রাইভেট কার রেখে মাতামুহুরী সেতু এলাকায় তাঁদের মোটরসাইকেলটির গতি রোধ করেন। গিয়াস উদ্দিনের মাথায় একটি টর্চলাইট দিয়ে আঘাত করেন তাঁরা। এরপর গিয়াসকে প্রাইভেট কারে করে তুলে নেওয়া হয়।
ঘটনার সময় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় জানিয়ে মোহাম্মদ মিন্টু বলেন, ‘আমি মোটরসাইকেল নিয়ে দ্রুত গিয়ে গিয়াসের পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানিয়েছি। পরে ভোরে গিয়াসের লাশ পাওয়া যায়।’
নিহত গিয়াস উদ্দিনের স্ত্রী জান্নাতুল নাঈম বলেন, তাঁর স্বামীকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। অটোরিকশা এবং অটোরিকশার বিভিন্ন সরঞ্জাম চুরির অভিযোগে তাঁর স্বামী স্থানীয় এক বাসিন্দার নামে মামলা করেছেন। এর জেরেই তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছে।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার প্রথম আলোকে বলেন, পূর্বশত্রুতার জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। গিয়াসউদ্দিনের মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে অভিযান চলছে।