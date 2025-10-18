গাজীপুরে পুলিশের কাছ থেকে আসামি ছিনতাইয়ের মামলায় যুবক গ্রেপ্তার

গাজীপুরের শ্রীপুরে পুলিশের কাছ থেকে আসামি ছিনতাইয়ের মামলায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁর বাড়ির একটি কক্ষ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও একটি গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার শরীফ হোসেন (৩৫) উপজেলার নান্দিয়াসাঙ্গুন গ্রামের মাইজ উদ্দিনের ছেলে। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় শ্রীপুর থানায় সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানায় পুলিশ।
থানা–পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউনিয়নের নান্দিয়াসাঙ্গুন এলাকায় শরীফ হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। তাঁর বাড়ি থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও একটি গুলি উদ্ধার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে শরীফকে আটক করা হয়। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা আরেকজন দৌড়ে পালিয়ে যান।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, গ্রেপ্তার শরীফ হোসেন একজন চিহ্নিত অপরাধী। তাঁর বিরুদ্ধে আগেও মামলা আছে। তাঁকে অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।