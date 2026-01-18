ময়মনসিংহ–১১ আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বিএনপির প্রার্থীকে নোটিশ

ময়মনসিংহ–১১ (ভালুকা) আসনে বিএনপির প্রার্থী ফখর উদ্দিন আহমেদকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। আসনটির নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ফারিয়া আরজু গতকাল শনিবার এই নোটিশ দেন।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, ময়মনসিংহ–১১ (ভালুকা) আসনে বিএনপির প্রার্থী তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডি ও পেজ থেকে ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে ভালুকা উপজেলার প্রবাসী ভোটারদের কাছে ভিডিও বার্তায় ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে ভোট আহ্বান করেন, যা বিভিন্ন ফেসবুক আইডি ও ফেসবুক পেজ থেকেও শেয়ারের মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে।
নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রার্থী তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে পরামর্শ সভার নামে ভালুকার ভোটারদের কাছে ভোট চেয়ে বিভিন্ন এলাকায় সভা, সমাবেশ ও জনসংযোগ করে আসছেন। ভালুকা পৌরসভা কার্যালয়ের হলরুমে ফখর উদ্দিন আহমেদ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে তাঁর পক্ষে ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে ভোট প্রদানের জন্য নির্বাচনী প্রচারণা করেছেন। এ বিষয়ে একজন অভিযোগ করেছেন। এসব প্রচার–প্রচারণার ফেসবুক লিংক, ভিডিও ও স্ক্রিনশট নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির নজরে আসে, যা নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের শামিল। এ বিষয়ে প্রার্থীকে আগামীকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সশরীর কিংবা উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহ–১১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ফখর উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সেটা সঠিক হয়ে যায় নাকি? যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা মিথ্যা ও বানোয়াট। আমি যথাযথ জবাব দেব।’