ফখর উদ্দিন আহমেদ
ফখর উদ্দিন আহমেদ
জেলা

ময়মনসিংহ–১১ আসনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বিএনপির প্রার্থীকে নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ–১১ (ভালুকা) আসনে বিএনপির প্রার্থী ফখর উদ্দিন আহমেদকে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দেওয়া হয়েছে। আসনটির নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ফারিয়া আরজু গতকাল শনিবার এই নোটিশ দেন।

নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, ময়মনসিংহ–১১ (ভালুকা) আসনে বিএনপির প্রার্থী তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডি ও পেজ থেকে ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটে ভালুকা উপজেলার প্রবাসী ভোটারদের কাছে ভিডিও বার্তায় ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে ভোট আহ্বান করেন, যা বিভিন্ন ফেসবুক আইডি ও ফেসবুক পেজ থেকেও শেয়ারের মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে।

নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রার্থী তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে পরামর্শ সভার নামে ভালুকার ভোটারদের কাছে ভোট চেয়ে বিভিন্ন এলাকায় সভা, সমাবেশ ও জনসংযোগ করে আসছেন। ভালুকা পৌরসভা কার্যালয়ের হলরুমে ফখর উদ্দিন আহমেদ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে তাঁর পক্ষে ‘ধানের শীষ’ প্রতীকে ভোট প্রদানের জন্য নির্বাচনী প্রচারণা করেছেন। এ বিষয়ে একজন অভিযোগ করেছেন। এসব প্রচার–প্রচারণার ফেসবুক লিংক, ভিডিও ও স্ক্রিনশট নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির নজরে আসে, যা নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের শামিল। এ বিষয়ে প্রার্থীকে আগামীকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সশরীর কিংবা উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে ময়মনসিংহ–১১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ফখর উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সেটা সঠিক হয়ে যায় নাকি? যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা মিথ্যা ও বানোয়াট। আমি যথাযথ জবাব দেব।’

আরও পড়ুন