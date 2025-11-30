দুকুল হারানোর ভয়ে অনেক নেতা দেশে আসার সাহস পাচ্ছেন না: এ টি এম আজহার

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ইঙ্গিত করে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেন, ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব ছেড়ে এসে যদি প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন, দুই কুলই হারাবেন। তাই অনেক নেতা বিদেশ থেকে দেশে আসার সাহস পাচ্ছেন না।
আজ রোববার বিকেলে যশোরের চৌগাছা শাহাদাৎ পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে যশোর-২ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মোসলেহ উদ্দিন ফরিদের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ টি এম আজহারুল এ কথা বলেন।
জামায়াতের এই নায়েবে আমির আরও বলেন, যাঁরা ১৮ কোটি মানুষকে দেশে ফেলে রেখে বিদেশে অবস্থান করেন, তাঁরা দেশপ্রেমিক হতে পারেন না। অথচ জামায়াতে ইসলামীর নেতারা বিদেশ থেকে এসে ফাঁসির মঞ্চে চড়েছেন। তাঁরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাননি।
মোসলেহ উদ্দিনের পক্ষে ভোট চেয়ে এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের প্রার্থী মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ ৩০ বছরের ইংল্যান্ডের নাগরিকত্ব ছেড়ে দেশে এসে মানুষকে সেবা করছেন। আপনারা তাঁকে বিজয়ী করুন।’
জামায়াত দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে সবার আগে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম। তিনি বলেন, এ দেশটা গরিব দেশ নয়, সম্পদশালী দেশ। কিন্তু দেশে চরিত্রবান নেতাদের অভাব। সে কারণে দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের দুই মন্ত্রী তিনটি মন্ত্রণালয় চালিয়েছেন, সেখানে সবাই খুঁজে কোনো দুর্নীতির প্রমাণ করতে পারেনি।’
চৌগাছা উপজেলার জামায়াতের আমির গোলাম মোর্শেদের সভাপতিত্বে জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতের যশোর–কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসেন এবং জামায়াত ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি শফিকুল ইসলাম (মাসুদ)। আরও বক্তব্য দেন যশোর জেলা জামায়াতের আমির গোলাম রসূল, যশোর-২ আসনের জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী মোসলেহ উদ্দিন ফরিদ প্রমুখ।