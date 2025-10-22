শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্তের দায়ের কোপে দাদি নিহত

ময়মনসিংহের ফুলপুর পৌর এলাকায় চার বছরের একটি শিশু বাড়িতে এসে কাঁদতে কাঁদতে দাদির কাছে অভিযোগ করে, এক যুবক তাকে ধর্ষণ করেছেন। এরপর দাদি ওই যুবককে ধরতে যান। এ সময় তাঁকে দা দিয়ে কোপ দেন ওই যুবক। সোমবার রাতের এ ঘটনার পর গতকাল মঙ্গলবার রাতে ওই নারী মারা যান।
পুলিশ ও নিহত নারীর স্বজনেরা জানান, গত সোমবার রাত ৯টার দিকে পৌর এলাকার একটি পাড়ায় শ্যামাপূজার অনুষ্ঠান চলছিল। ওই সময় পাড়ার বাসিন্দা আবু রবি দাস (৩২) চার বছরের একটি শিশুকে খেলনা কিনে দেওয়ার কথা বলে বাড়ির পাশে নির্জন স্থানে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে শিশুটি বাড়িতে ফিরে কান্নাকাটি শুরু করে। পরে শিশুটি তার দাদিকে সব ঘটনা খুলে বলে। ঘটনা শুনে দাদি রবি দাসকে ধরতে যান। এ সময় রবি দাস দা দিয়ে শিশুটির দাদির মাথায় কোপ দেন।
স্থানীয় সূত্র জানায়, স্থানীয় লোকজন দাদি ও নাতনিকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। দাদির অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় চিকিৎসক তাঁকে আইসিইউতে পাঠানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু আইসিইউ–সংকটের কারণে তাঁকে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফেরত নিয়ে যাচ্ছিলেন স্বজনেরা। গতকাল মঙ্গলবার রাত চারটার দিকে পথে তিনি মারা যান।
পুলিশ জানায়, আজ বুধবার সকালে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার পর আত্মগোপনে চলে গিয়েছিলেন রবি দাস। গতকাল রাতে জেলার ভালুকা থেকে তাঁকে আটক করে পুলিশ।
ফুলপুর থানার ওসি আবদুল হাদি বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘শিশুটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে, এমন অভিযোগ করা হলেও চিকিৎসক আমাদের জানিয়েছে ধর্ষণ হয়নি, তবে ধর্ষণের চেষ্টা হতে পারে।’