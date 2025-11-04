হত্যা
বগুড়ায় ব্যবসায়ীকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া

বগুড়ায় রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক ব্যবসায়ীকে হত্যা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোরে সদর উপজেলার নুনগোলা ইউনিয়নের হাজরাদীঘি তালুকদার পাড়া এলাকায় ধানখেত থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত জহুরুল ইসলাম (৪৫) ওই এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। তিনি পেশায় বেকারি ব্যবসায়ী ছিলেন।

এ বিষয়ে বগুড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মাহফুজ আলম বলেন, জহুরুলের মাথায় একাধিক আঘাতের চিহ্ন আছে। এটি হত্যাকাণ্ড। কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত আনুমানিক ১১টার দিকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান জহুরুল। রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি। আজ ভোরে স্থানীয় লোকজন বাড়ির পাশে ধানখেতে তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তা বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।

