নির্বাচনকে ডিস্টার্ব করার কারও সাধ্য নাই: শফিকুল আলম

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, নির্বাচনের ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই, বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। নির্বাচন খুব ভালোভাবে হবে। সংশয়ের কথা আসছে কোথা থেকে? এই নির্বাচনকে ডিস্টার্ব করার কারও সাধ্য নাই।
আজ শুক্রবার বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রেস সচিব এ কথা বলেন।
শফিকুল আলম বলেন, ‘আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বারবার বলেছেন, সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হবে। কোনো ধরনের কোনো সমস্যা তৈরি হবে না। শান্তিপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর নির্বাচন হবে। এযাবৎকালে যতগুলো নির্বাচন দেখেছেন, এটি সবচেয়ে ভালো একটি নির্বাচন হবে। ভালো নির্বাচন করার যেগুলো কাজ, সেগুলো তো হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় ৯ লাখ সদস্যকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের কাজ প্রায় শেষ।’
ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রেস সচিব বলেন, ‘ভোটকেন্দ্রগুলোতে সিসিটিভি স্থাপনের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে। বাঞ্ছারামপুরে কী হচ্ছে, সেটা যাতে ঢাকায় দেখা যায়। তাৎক্ষণিক, একদম তাৎক্ষণিক। সেটার জন্য কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হচ্ছে। একটি অ্যাপও তৈরি করা হয়েছে। এগুলো আমি নিরাপত্তার কথা বললাম।’
নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করতে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে কোনো চাপ আছে কি না জানতে চাইলে শফিকুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, ‘কোনো চাপ নাই। কেউ এসে আমাদের বলছে না, আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে নিয়ে আসুক। কেউ বলছে না। আওয়ামী লীগ যে ধরনের খুন, গুম, ভয়ানক ডাকাতির রাজ্য কায়েম করেছিল, এটা তো পুরো পৃথিবীবাসী জানে। তাদের পক্ষ হয়ে কেউ বলছে না যে ওদের আপনার সুযোগ দেন।’