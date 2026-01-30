শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারতে অংশ নেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রংপুরের পীরগঞ্জের বামনপুর গ্রামে
শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারতে অংশ নেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় রংপুরের পীরগঞ্জের বামনপুর গ্রামে
আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান, খোঁজ নিলেন পরিবারের

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এ সময় তিনি আবু সাঈদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে খোঁজখবর নেন।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে তারেক রহমান সড়কযোগে বগুড়া থেকে রংপুরের পীরগঞ্জের বামনপুর গ্রামে আসেন। এরপর তিনি শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন।

পরে তিনি আবু সাঈদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর বাবা মকবুল হোসেন, মা মনোয়ারা বেগম, বড় ভাই রমজান আলী, আবু হোসেনসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবির সদস্যরা নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলেন।

সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনেটের দিকে তারেক রহমান আবু সাঈদের বাড়ি থেকে রংপুর বিভাগের নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে রংপুরের পথে রওনা দেন। তারেক রহমান আবার সড়কপথে বগুড়ার উদ্দেশে রওনা দেবেন।

এর আগে আজ দুপুরে বগুড়া শহরের বায়তুর রহমান সেন্ট্রাল মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেন তারেক রহমান। পরে বেলা ১টা ৫০ মিনিটে বগুড়া থেকে রংপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে গাড়িবহর থেকে নেমে ঐতিহাসিক মহাস্থানগড়ে হজরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী (রহ.)–এর মাজার জিয়ারত করেন। মোকামতলা বন্দর এলাকায় নির্বাচনী পথসভায়ও বক্তব্য দেন তিনি।

