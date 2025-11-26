দলীয় প্রার্থী পরিবর্তনে কাজ করার অঙ্গীকার মনোনয়ন না পাওয়া দুই বিএনপি নেতার

নোয়াখালী-১ (সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়া দুই নেতা দলীয় প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে হাত উঁচিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাতে আয়োজিত এক বৈঠকে মনোনয়ন না পাওয়া সৌদি আরব বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল মান্নান ও সেনবাগ উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী মফিজুর রহমান এমন অঙ্গীকার করেন। আজ বুধবার দুপুরের দিকে ওই বৈঠকের একাধিক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি জানাজানি হয়।
গতকাল রাতে সৌদি আরব বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল মান্নানের সোনাইমুড়ী উপজেলার অম্বনগর গ্রামের বাড়িতে ওই সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দুই নেতার অনুসারীরাও প্রার্থী পরিবর্তনে একসঙ্গে হাত উঁচিয়ে কাজ করার শপথ করেন। বৈঠকে বিএনপির সাবেক ও বর্তমান বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে নাম জানা গেছে উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল মমিন, উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক ওবায়দুল হক, সদস্যসচিব মুক্তার হোসেন, সেনবাগ পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।
সমঝোতা বৈঠক ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার শপথের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মনোনয়ন না পাওয়া বিএনপির নেতা কাজী মফিজুর রহমান। আজ দুপুরে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, ‘সেনবাগ-সোনাইমুড়ী এলাকায় সবাই প্রার্থী পরিবর্তন চান। এখন এক হয়ে সেই পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করছি আমরা। জ্যেষ্ঠ যত নেতা আছেন, সবাই এই দাবি জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা মামলা-হামলার শিকার হয়েছেন, তাঁরাও পরিবর্তন চান। তৃণমূলের নেতাদের কথা হলো এই পরিবর্তন দল থেকে না করা হলে আমরা করব।’
এর মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করার দিকে হাঁটছেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে কাজী মফিজুর রহমান বলেন, ‘না সে রকম কিছু নয়, আমরা তৃণমূলের এই বার্তা কেন্দ্রকে দিচ্ছি। তৃণমূলের অধিকাংশ নেতা এই মনোনয়ন পরিবর্তন চান।’
মনোনয়ন না পাওয়া অন্য বিএনপি নেতা আবদুল মান্নান বলেন, ‘আমরা আছি জনগণের সঙ্গে। জনগণ যেদিকে, আমরা সেদিকে। সেনবাগ-সোনাইমুড়ীর মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে। আমরাও তাঁদের পক্ষে। যাঁরা বিগত ৩০ বছরে কিছু করতে পারেননি, তাঁরা এখন আর কিছু করতে পারবেন না।’
প্রসঙ্গত, ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় বিএনপির পক্ষ থেকে নোয়াখালী-১ আসনে জয়নুল আবদিন ফারুককে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। ফারুক বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ। দলের প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার পরই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন মনোনয়ন না পাওয়া স্থানীয় বিএনপির দুই প্রভাবশালী নেতা কাজী মফিজুর রহমান ও আবদুল মান্নানের অনুসারীরা। তাঁরা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে উপজেলা সদরসহ উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে প্রতিবাদ বিক্ষোভ, সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ করে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন।
দুই নেতা ও তাঁদের অনুসারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে বিএনপির প্রার্থী জয়নুল আবদিন ফারুক মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে চাই না, কারও বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। আমি দলের প্রার্থী হিসেবে ধানের শীষের প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি, দলের নেতা-কর্মীরা সবাই ধানের শীষের পক্ষে কাজ করছেন।’
এ বিষয়ে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর প্রথম আলোকে বলেন, ‘কেন্দ্র যাঁকে মনোনয়ন দিয়েছে, জেলা বিএনপি তাঁর পক্ষে থাকবে। আমরা এরই মধ্যে ছয় আসনে ছয়জন প্রার্থীর পক্ষে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে প্রচারণায় অংশ নিয়েছি। কেন্দ্র যদি কখনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, সেটি পরে দেখা যাবে। তবে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মেনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দলের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার উচিত।’