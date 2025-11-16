গাজীপুরে পেট্রলবোমাসহ আটক ২

গাজীপুরের টঙ্গী মন্নু টেক্সটাইল মিলস উচ্চবিদ্যালয়ের পাশের এম টি টায়ার সেন্টারের সামনে থেকে আজ রোববার ভোরে একটি পেট্রলবোমা ও এক বোতল পেট্রলসহ দুইজনকে আটক করেছে পুলিশ।
আটক ব্যক্তিরা হলেন ফেনীর পরশুরাম উপজেলার আবদুর রহিম (২৫) ও ঢাকার তুরাগ থানার মো. মবিন (২১)।
টঙ্গী পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ জানান, রোববার রাত তিনটার দিকে দুজনের দেহ তল্লাশি করে একজনের কাছ থেকে একটি পেট্রলবোমা ও আরেকজনের কাছ থেকে একটি ৩৩০ মিলি পানির বোতলভর্তি পেট্রল উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, এই দুজনসহ আরও অনেক দুষ্কৃতকারী সংঘবদ্ধ হয়ে ১৭ তারিখে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে শেখ হাসিনার মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে টঙ্গী এলাকায় যানবাহনে আগুন দেওয়ার জন্য অবস্থান করছিলেন। এ ঘটনায় টঙ্গী পশ্চিম থানার পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে।