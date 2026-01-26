কুমিল্লা-৪ আসনে এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ
কুমিল্লা-৪ আসনে এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ
জেলা

কুমিল্লা-৪ আসনে হাসনাতকে সমর্থন দিলেন খেলাফত মজলিসের প্রার্থী

প্রতিনিধিকুমিল্লা

কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহকে সমর্থন দিয়েছেন আরেক প্রার্থী মোহাম্মদ মজিবুর রহমান।

মজিবুর রহমান ওই জোটেরই খেলাফত মজলিসের প্রার্থী। ২১ জানুয়ারি তাঁকে ‘দেয়ালঘড়ি’ প্রতীক বরাদ্দ দেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। গতকাল রোববার বিকেলে দেবীদ্বার পৌর এলাকার ফতেহাবাদ গ্রামে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহর শাপলা কলির গণসংযোগে অংশ নেন মজিবুর রহমান। এ সময় মজিবুর রহমান শাপলা কলি প্রতীককে ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে ভোটারদের আহ্বান জানান।

এ সম্পর্কে আজ সোমবার সকালে মোহাম্মদ মজিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘শেষ দিনে আমি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিনি। এ জন্য আমাকে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। হাসনাত আবদুল্লাহ জোটের প্রার্থী। তাই জোটের সিদ্ধান্তে আপাতত তাঁর পক্ষেই মাঠে কাজ করছি। এখন থেকে নিয়মিত গণসংযোগে যাব, শাপলা কলির জন্য ভোট চাইব। ব্যালট থেকে আমার প্রতীক সরিয়ে নেওয়ার এখন আর সুযোগ নেই। এরপরও জোটের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।’

এ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী নির্বাচনের মাঠ থেকে ছিটকে পড়েছেন। প্রার্থিতা ফিরে পেতে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে রিট করলেও ২১ জানুয়ারি সেটি খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

হাসনাত আবদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ছাড়াও অন্য প্রার্থীরা হলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের (হাতপাখা প্রতীক) প্রার্থী আবদুল করিম, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের প্রার্থী (আপেল প্রতীক) ইরফানুল হক সরকার এবং গণ অধিকার পরিষদের (ট্রাক প্রতীক) প্রার্থী জসিম উদ্দিন।

Also read:‘মঞ্জুরুলবিহীন’ নির্বাচনে প্রতীক পেলেন হাসনাতসহ ৫ প্রার্থী
আরও পড়ুন