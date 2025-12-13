তফসিল বাতিলের দাবিতে মাদারীপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল বাতিলের দাবিতে মাদারীপুরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে বিক্ষোভ ও অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। মহাসড়কটির একাধিক স্থানে গাছ ফেলে রাখায় ভোর থেকে প্রায় দুই ঘণ্টা দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী, চালক ও পরিবহনশ্রমিকেরা।
আজ শনিবার ভোর পাঁচটার দিকে সদর উপজেলার সমাদ্দার থেকে মস্তফাপুর বড় ব্রিজের মধ্যবর্তী তিনটি স্থানে মহাসড়কটির ওপর গাছ ফেলে অবরোধ করা হয়। এ সময় মুখে মাস্ক পরে মোটরসাইকেল শোডাউন ও বিক্ষোভ মিছিলও করেন কয়েকজন।
পুলিশ বলছে, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল বাতিলের দাবিতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লকডাউন কর্মসূচি হিসেবে পলাতক নেতা-কর্মীরা এ কর্মসূচি পালনের করার চেষ্টা করেছেন।
পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ভোরে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের সমাদ্দার, কলাবাড়ি এবং ঘটকচর ও মস্তফাপুর বড় ব্রিজের মধ্যবর্তী এলাকায় অন্তত তিন স্থানে আট–নয়টি গাছ ফেলে সড়ক অবরোধ করা হয়। এতে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। যানজটে দিনের প্রথম প্রহরেই দূরদূরান্তের যাত্রী ও চালকেরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় স্থানীয় ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সড়ক থেকে গাছগুলো অপসারণ করা হয়। এরপর সকাল সাতটার দিকে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এদিকে অবরোধের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা যায়, ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে অবরোধ করে মোটরসাইকেল শোডাউন ও বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান পাভেলুর রহমান খান। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা কয়েকজন নেতা-কর্মী বিভিন্ন স্লোগান দেন। তাঁদের মাথায় হেলমেট ও মুখে মাস্ক পরা অবস্থায় দেখা যায়।
বিক্ষোভ শেষে পাভেলুরকে বক্তব্য দিতে দেখা যায়। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করতে চাওয়া হচ্ছে, যা জনগণ মানবে না। শেখ হাসিনা ছাড়া তাঁরা কোনো নির্বাচন মানেন না।
মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিস স্টেশন কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, খবর পেয়ে তাঁরা সমাদ্দার এলাকায় গিয়ে পাঁচটি গাছ অপসারণ করেন। এ ছাড়া আরও দুটি স্থানে তিন–চারটি ছোট গাছ ফেলা হলেও স্থানীয় লোকজন সেগুলো সরিয়ে দেন।
অবরোধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান মাদারীপুর মস্তফাপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মামুন আল রশিদ। তিনি বলেন, ভোরে দুষ্কৃতকারীরা মহাসড়কে কয়েকটি গাছ ফেলে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তারা পালিয়ে যায়।