আমরা ব্রিজ-রাস্তা দিতে পারব, জান্নাতের টিকিট দিতে পারব না: আসাদুল হাবিব

বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও লালমনিরহাট জেলা বিএনপির সভাপতি আসাদুল হাবিব (দুলু) বলেছেন, ‘আমরা সব সময় ন্যায়নীতি দিয়ে চলি। মানুষকে ধোঁকা দিই না। আমরা ব্রিজ দিতে পারব, রাস্তা দিতে পারব, স্কুল দিতে পারব; কিন্তু জান্নাতের টিকিট দিতে পারব না। জান্নাতের মালিক আমরা না, মহান আল্লাহ। ওনারা বলেন, এই মার্কায় ভোট না দিলে বলে ইসলাম হারবে, কোরআন হারবে। নাউজুবিল্লাহ, কী বলে? এই সমস্ত জায়গা থেকে সরে আসেন। মানুষকে আর ধোঁকা দিয়েন না, কুফরি করিয়েন না।’
শনিবার দুপুরে লালমনিরহাটে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদিসহ চট্টগ্রামে বিএনপির এক প্রার্থীর ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। শহরের বিডিআর রোডে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ সমাবেশের আয়োজন করে জেলা বিএনপি।
আসাদুল হাবিব বলেন, ‘আজকে আমাদের জুলাই যোদ্ধা ওসমান হাদি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এ ঘটনায় আমাদের নেতা তারেক রহমানের সহধর্মিণী তাঁর পরিবারের সঙ্গে কালকে দেখা করেছেন। মির্জা আব্বাস সাহেব দেখা করতে গেছেন। তারেক রহমান নিন্দা জানিয়েছেন, আমাদের মহাসচিব তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সরকারকে বলি নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করে দিন। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করুন। এখনো যেসব অস্ত্রধারী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাঁদের গ্রেপ্তার করুন।’
বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বিএনপি ১৭ বছর রাজপথে ছিল। এই ১৭ বছরে আমাদের অনেক সাথিকে আমরা হারিয়েছি। আমরা চাই না, কোনো নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই ধরনের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটুক। বাংলাদেশের মানুষ যাকে নির্বাচিত করবে, তাকেই আমরা স্যালুট করব। সেই ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে, ইলেকশন কমিশনকে। সেই ব্যবস্থা যত দ্রুত করবেন, তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের নির্বাচনের পরিবেশ ফিরে আসবে।’
জুলাই আন্দোলনকারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসাদুল হাবিব বলেন, ‘আমাদের জুলাই যোদ্ধাদের ভেতরে, আন্দোলনকারীদের ভেতরে যদি বিভেদ তৈরি হয়, তাহলে ফ্যাসিবাদ প্রবেশ করার সুযোগ পাবে। এটা ভুললে চলবে না।’ তিনি বলেন, ‘মনে রাখতে হবে, আমরা ঐক্য চাই। পতিত ফ্যাসিবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক, এমন কোনো পরিবেশ সৃষ্টি করবেন না।’
দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে আসাদুল হাবিব বলেন, সবাইকে নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। জনগণের সঙ্গে সদাচরণ করতে হবে। ধানের শীষের বিজয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে তিনি হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টা করা দুর্বৃত্তদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
সমাবেশের পর একটি প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিশন মোড় এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ কে এম মমিনুল হক, সহ-যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি এম ফারুক সিদ্দিকী, পৌর বিএনপির সভাপতি আফজাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আবদুস সালাম, জেলা মহিলা দলের সভাপতি জিন্নাত ফেরদৌস আরা, সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুমান আরাসহ জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।