বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে সাদা রঙে আঁকা বৃত্ত। তার মাঝখানে পড়ে আছে সাদা কাপড় পরানো একটি পুতুল। পুতুলটির বুকে তারকাঁটা গাঁথা। পাশে গোলাপজলের বোতল ও মোমবাতি। পুতুলটির শরীরে মাখানো লাল রং। একই ধরনের রং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আশপাশেও।
আজ রোববার সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির ফটকে এমন দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাড়ির মালিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের শিরিশগুড়ি গ্রামের মো. আলী হোসেনের (৫৫) বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।
এ নিয়ে এলাকায় নানা আলোচনা ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি দেখতে সকাল থেকেই বাড়ির সামনে ভিড় করছেন আশপাশের গ্রামের লোকজন।
আলী হোসেনের বাড়িটি ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রধান ফটকটি সড়কসংলগ্ন। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির ফটকের সামনে অদ্ভুত এই দৃশ্য দেখতে পান তিনি। তিনি বলেন, বিষয়টি তাঁর কাছে রহস্যময় লাগছে। কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এসব করেছে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।
বাড়ির সামনে ভিড় করা লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ একে কালো জাদু বা তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন। আবার অনেকের ধারণা, বাড়ির মালিক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভয় দেখানোর জন্য দুর্বৃত্তরা এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।
আলী হোসেনের প্রতিবেশী স্বাস্থ্যকর্মী রুহুল আমিন বলেন, আলী হোসেন তাঁকে ডেকে নিয়ে বাড়ির ফটকের সামনের দৃশ্যটি দেখিয়েছেন। ওই গ্রাম ও আশপাশের এলাকায় আগে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি।