মেহেরপুরে নদে গোসল করতে গিয়ে চাচাতো দুই ভাইয়ের মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রসিকপুর গ্রামে ভৈরব নদে গোসল করতে গিয়ে এক তরুণ ও এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে স্লুইসগেটের স্রোতের পানিতে তাঁরা নিখোঁজ হন। রাত পৌনে নয়টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহত দুজন হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার টেংরামারী গ্রামের হান্নান শেখের ছেলে ও পৌর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তানভির হোসেন (২০) এবং তাঁর চাচাতো ভাই আমদহ গ্রামের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র কৌশিক হোসেন (১৫)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রসিকপুর স্লুইসগেটের সামনে ভৈরব নদে প্রায়ই লোকজন গোসল করতে যান। গতকাল বিকেলে কৌশিক ও তানভির গোসল করছিলেন। একপর্যায়ে কৌশিককে পানিতে ডুবে যেতে দেখে তানভির তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে যান। দুজনই স্রোতের টানে তলিয়ে যান। পরে খুলনা থেকে আসা ডুবুরি দল রাত পৌনে নয়টার দিকে তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করে।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল বলেন, স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল না থাকায় খুলনা থেকে ডুবুরি আনা হয়। রাত পৌনে নয়টার দিকে স্লুইসগেটের কাছ থেকে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।