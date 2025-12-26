গানে গানে ‘মব সন্ত্রাসের’ বিরুদ্ধে পদযাত্রা

উদীচী ও ছায়ানটে হামলা; গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর এবং সংস্কৃতি চর্চায় বাধার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে ‘গানে গানে প্রতিবাদ’ কর্মসূচি পালন করেছে উদীচী চট্টগ্রাম জেলা সংসদ। পদযাত্রা শেষে আয়োজিত সমাবেশ থেকে ‘মব সন্ত্রাস’ ও উগ্রবাদী সহিংসতার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের ঐক্যের আহ্বান জানানো হয়।
আজ শুক্রবার বিকেল চারটায় নগরের ডিসি হিল চত্বর থেকে শুরু হয় এ পদযাত্রা। উদীচীর শিল্পী-কর্মীদের সঙ্গে এতে অংশ নেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী, শ্রমজীবী মানুষ ও নানা শ্রেণি-পেশার নাগরিকেরা। গান, স্লোগান ও আবৃত্তিতে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে নেয় পুরো পদযাত্রা।
ডিসি হিল থেকে শুরু হয়ে শহীদ মিনার প্রদক্ষিণ করে পদযাত্রাটি সিনেমা প্যালেস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে উদীচী চট্টগ্রাম জেলা সংসদের সহসভাপতি প্রবাল দের সভাপতিত্বে ও সহসাধারণ সম্পাদক জয় সেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। বক্তব্য দেন শ্রমিকনেতা নুরুচ্ছাফা ভূঁইয়া, জেলা মহিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সিতারা শামীম, বোধন আবৃত্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাইনুল আজম চৌধুরী এবং বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদার স্মৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী সিঞ্চন ভৌমিক প্রমুখ।
সমাবেশে বক্তারা বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর সরকার পতনের প্রেক্ষাপটে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন, ভাস্কর্য ও সাংস্কৃতিক স্থাপনায় ধারাবাহিক হামলার মাধ্যমে যে মব সন্ত্রাসের সূচনা হয়েছে, রাষ্ট্রযন্ত্রের নীরবতায় তা ক্রমে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। সম্প্রতি ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে উগ্রবাদী গোষ্ঠী বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র উদীচী ও ছায়ানটে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। একই সঙ্গে শীর্ষ গণমাধ্যম প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের মতো জাতীয় দৈনিকের কার্যালয়েও হামলা হয়েছে।
বক্তারা এসব হামলাকে আবেগতাড়িত বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ আক্রমণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তাঁদের ভাষ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাঙালি সাংস্কৃতিক চর্চা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করতেই মৌলবাদী শক্তি এ সহিংসতা চালাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল ও শুভবোধসম্পন্ন জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করার আহ্বান জানান তাঁরা।