নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওভারপাসের রেলিং ভেঙে ঝুলে পড়ে। সোমবার দুপুরে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের ওভারপাসের ওপরে
ওভারপাসের রেলিং ভেঙে ট্রাক নিচে ঝুলে পড়ে রিকশাচালক নিহত

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাক ওভারপাসের রেলিং ভেঙে নিচে ঝুলে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ট্রাকের আঘাতে এক রিকশাচালক নিহত হয়েছেন।

আজ সোমবার বেলা দুইটার দিকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের ভূঁইগড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিকশাচালকের নাম মোহর উদ্দিন মিয়া (৬০)। তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের ভাষ্য, সোমবার বেলা দুইটার দিকে ঢাকাগামী ট্রাকটি ওভারপাসের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিচে ঝুলে পড়ে। এ সময় ওই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় ঝুলে পড়া ট্রাকের চাপায় একটি রিকশা দুমড়েমুচড়ে যায়। রিকশাচালক মোহর আলী গুরুতর আহত হন। তাঁকে আশপাশের লোকজন উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী মুদিদোকানি সোহেল রানা জানান, দ্রুতগতিতে ট্রাক ওভারপাসের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওভারপাসের ওপর থেকে নিচে ঝুলে পড়ে। রিকশাচালক গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর ট্রাকচালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে গেছেন।

এ বিষয়ে ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, দুর্ঘটনার পর ঝুলে থাকা ট্রাকটি বড় ক্রেন দিয়ে নিচে নামানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন। আহত মোহর উদ্দিন মারা গেছেন। ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। লোকাল লেনে এক পাশে ট্রাকটি ঝুলে পড়া যানবাহন চলাচলে কোনো সমস্যা হয়নি।

