দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে ঘরের ভেতর মিলল অর্ধগলিত লাশ

ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। তবে ভেতর থেকে ভেসে আসছিল দুর্গন্ধ। ডাকাডাকিতে সাড়া না পাওয়ায় ঘরটির জানালা ভেঙে ভেতরে ঢোকেন লোকজন। ভেতরে গিয়ে দেখা যায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে অর্ধগলিত একটি লাশ। গতকাল শুক্রবার রাতে ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার পাঠাননগর ইউনিয়নের পাঠানগড় সুলতান হাজিবাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার হয়।
লাশটি ওই ঘরেরই বাসিন্দা শেখ ফরিদের (৪২)। তিনি ওই এলাকার নজির আহাম্মদের ছেলে। প্রাথমিক সুরতহাল শেষে তাঁর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ফেনীর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।
শেখ ফরিদের ভাই মাহফুজুর রহমান জানান, সপ্তাহখানেক ধরে সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়িতে রয়েছেন ফরিদের স্ত্রী। ঘরে ফরিদ একাই থেকে আসছেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ির লোকজন তাঁকে এলাকার দোকানে দেখেছেন। তিনি বলেন, ‘গতকাল রাতে দুর্গন্ধ আসায় আমি ঘরে ঢোকার চেষ্টা করি। তবে দরজা-জানালা ভেতর থেকে বন্ধ পেয়েছি। পরে বাড়ির লোকজন নিয়ে জানালা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখি মেঝেতে আমার ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে।’
নিহত শেখ ফরিদের মা রৌশন আরা বেগম বলেন, ‘আমার ছেলের সঙ্গে কারও কোনো শত্রুতা ছিল না। ঘরের দরজা-জানালা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। এ অবস্থায় কীভাবে তার মৃত্যু হলো, বুঝতে পারছি না।’
নিহত শেখ ফরিদের স্ত্রী ঝর্ণা আক্তার বলেন, তাঁর স্বামী কোনো কাজকর্ম করত না। পরিবারে অভাব-অনটনের বিষয়ে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে সপ্তাহখানেক আগে তিন সন্তানকে নিয়ে তিনি বাবার বাড়িতে চলে যান। এরপর স্বামীর সঙ্গে তাঁর আর কথা হয়নি।
ছাগলনাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবুল বাশার বলেন, প্রাথমিক সুরতহালে ওই ব্যক্তির শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে।