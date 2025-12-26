মির্জাপুরে বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে ট্রাকচাপায় মা–মেয়ে নিহত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ট্রাকের চাপায় প্রাইভেট কারে থাকা এক নারী ও তাঁর ১০ মাসের মেয়ে নিহত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই উড়াল সড়কের পূর্ব পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত দুজন হলেন ফেনীর জিসান কবিরের স্ত্রী সাদিয়া কবির ও তাঁদের ১০ মাসের মেয়ে তাজরিয়া কবির। তাঁরা ঢাকার মিরপুরে থাকেন। মেয়েকে নিয়ে সাদিয়া টাঙ্গাইলের একটি বিয়েবাড়ি থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই শিল্পাঞ্চলের গোড়াই উড়ালসড়কের পূর্ব পাশের মহাসড়কে পেছন থেকে একটি ট্রাক তাঁদের প্রাইভেট কারে চাপা দেয়। এতে প্রাইভেট কারটি দুমড়েমুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মা ও শিশুর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আহত চালককে মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মির্জাপুরের গোড়াই হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইসমাইল হোসেন জানান, ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। মা ও শিশুর লাশ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।