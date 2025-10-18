নববধূ বিনোদিনী তাঁর শাশুড়ি মেহেরুনের এক হাত ধরে রেখেছেন শক্ত করে। এদিকে ছোট্ট মেয়েকে ঘাড়ে নিয়েছেন সুবল। কমলা টুডুর কোলে খিলখিল করে হাসছে তাঁর মেয়ে। তাঁরা এগিয়ে চলেছেন শুভযাত্রায়। ঘড়িতে বাজে বেলা ১১টা। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ফায়ার সার্ভিসের মোড়ে বেজে উঠল টামাক, মাদল, ঢাক-ঢোল, করতাল। চড়া গলায় স্লোগান উঠল, ‘রানি মা আছে? কোন সে রানি?’ জবাবে জনতার কণ্ঠে শোনা গেল ‘ইলা মিত্র, ইলা মিত্র, কৃষকের রানি ইলা মিত্র, বাঙালির রানি ইলা মিত্র’, ‘শুভ শুভ শুভ দিন, ইলা মিত্রের জন্মদিন’।
তেভাগা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী ইলা মিত্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আজ শনিবার চাঁপাইনবাবগঞ্জে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও বাঙালি কৃষক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল এই শোভাযাত্রা। এতে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ছিলেন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কৃষক। তাঁরা এসেছেন নাচোলসহ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে।
ফায়ার সার্ভিস মোড় থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূর থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর পার্কে গিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে শেষ হয়। আনুষ্ঠানিকতা শুরুর আগেই বাদ্য বাজিয়ে কৃষকেরা নেচে নেন। তারপর জাতীয় সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো মূল আনুষ্ঠানিকতা।
সমাবেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন উদ্যাপন পরিষদের আহ্বায়ক বঙ্গপাল সরদার। তিনি বললেন, ‘ইলা মিত্র আমাদের লড়াই করে বাঁচতে শিখিয়ে গেছেন। আমাদের লড়াই করে বাঁচতে হবে। সেই লড়াই এখনো করে যেতে হবে। আমরা কি আমাদের অধিকার পেয়েছি? পাইনি। এখনো সেই লড়াই করেই যেতে হবে।’
ইলা মিত্রের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে তুলে ধরে বঙ্গপাল সরদার বলেন, জমিদার পরিবারের গৃহবধূ হয়ে তিনি নাচোলের কৃষকের তেভাগা আন্দোলনের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেটি মনে রাখতে হবে। এই জন্মশতবার্ষিকী আয়োজনে বাঙালি ও আদিবাসী যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।
এরপর তেভাগা আন্দোলনের বিখ্যাত গান ‘হেইসা মালো ধান হো...’ গানের মধ্য দিয়ে ইলা মিত্রকে নিয়ে গীতি-আলেখ্য উপস্থাপন করেন কোল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীরা। চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম আলো বন্ধুসভার বন্ধু রামিজ আহমেদের নির্দেশনায় এতে অংশ নেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ফিল্টিপাড়া মহল্লার কোল শিক্ষার্থী, রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালার কোল শিক্ষার্থী ও প্রথম আলো বন্ধুসভার বন্ধুরা। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বাবুডাইং আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক আলী উজ্জামান নূর, শিক্ষক নির্মল কোল ও সীমার বাহা কোল শিল্পীগোষ্ঠীর নেত্রী কল্পনা মুর্মু।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা ফোকলোর বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম, একই বিভাগের অধ্যাপক উদয় শঙ্কর বিশ্বাস, রাজশাহী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক আবদুস সবুর, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি বিচিত্রা তিরকি, আদিবাসী লেখক ও গবেষক মিথু শিলাক মুর্মু, উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরামের সভাপতি হিঙ্গু মুর্মু প্রমুখ।