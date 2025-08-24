রাকসু নির্বাচনের মনোনয়ন ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে



রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আজ রোববার সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে ও সংশ্লিষ্ট হলগুলোতে রিটার্নিং কর্মকর্তারা মনোনয়ন ফরম নিয়ে বসেন।

দুপুর ১২টার কিছুক্ষণ পর রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে নির্বাচনে স্বতন্ত্র এজিএস (সহসাধারণ সম্পাদক) পদপ্রার্থী সজীব খান প্রথম মনোনয়ন উত্তোলন করেন।

নতুন তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র বিতরণ আজ থেকে শুরু হয়ে চলবে ২৬ আগস্ট বিকেল ৫টা পর্যন্ত। রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তন ভবনের নিচতলায় রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে। আর হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট হলের প্রশাসনিক কার্যালয় থেকে বিতরণ করা হচ্ছে।

এর আগে পোষ্য কোটা পুনর্বহালসহ প্রাতিষ্ঠানিক সব বৈষম্য দূর করার দাবিতে আজ সকাল ৯টা থেকে শিক্ষক, কর্মকর্তা–কর্মচারীদের কর্মবিরতির কারণে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। তবে সব সংশয় কাটিয়ে দুপুর ১২টার পর প্রথম মনোনয়ন বিতরণ করা হয়।

এদিকে বেলা সোয়া একটার দিকে শিক্ষক-কর্মকর্তারা দাবি মেনে না নিলে লাগাতার কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়ে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেন।

রাকসুর কোষাধ্যক্ষ ও নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা সেতাউর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষার্থীরা ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে মনোনয়ন ফরম তুলেছেন। এখন পর্যন্ত দুজন প্রার্থী মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। সুষ্ঠুভাবেই কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। শিক্ষক ও ছাত্রসংগঠনগুলোর বিভিন্ন দাবির বিষয়ে সবাইকে নিয়ে আজ বিকেলে সিনেট ভবনে আলোচনা হবে।

