আমেরিকাও চাচ্ছে জামায়াতের নেতৃত্বে সরকার হোক: জামায়াত প্রার্থী সুলতান

বরগুনা-২ (বামনা-পাথরঘাটা-বেতাগী) আসনে জামায়াত ইসলামীর প্রার্থী সুলতান আহমেদ বলেছেন, আমেরিকা (যুক্তরাষ্ট্র) চায় না পৃথিবীর কোনো দেশে ইসলামি দলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হোক। এবার সেই আমেরিকাও বাংলাদেশে দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ কায়েম করতে জামায়াতে ইসলামীকে নির্ভর করে অগ্রসর হচ্ছে।
গতকাল রোববার রাতে বরগুনার বেতাগী উপজেলার বিবিচিনি ইউনিয়নের ফুলতলা বিকাশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় এ কথা বলেন সুলতান আহমেদ।
জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সুলতান আহমেদ বলেন, শুধু দেশবাসী নয়, দুনিয়াবাসীও এবারের নির্বাচনকে বাংলাদেশের মাইলফলক হিসেবে দেখতে চায়। শুধু গত ১৫ কিংবা ১৮ বছর নয়, এর আগেও ২-৪টা ছাড়া বাকি সব হয়েছে ভাঁওতাবাজির নির্বাচন।
নির্বাচন নিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের বদনাম হয়েছে উল্লেখ করে জামায়াতের এই প্রার্থী বলেন, গণতন্ত্রের নামে ভন্ডামি, প্রতারণা, লাঠিয়াল বাহিনীর দৌরাত্ম্য, কেন্দ্র বা ব্যালট বাক্স দখল, মারামারি, হানাহানি ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে নির্বাচন হয়। এবারের নির্বাচন সুন্দর হলে বিশ্ব দেখবে, বাংলাদেশের মানুষও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে সক্ষম।
সুলতান আহমেদের দাবি, ‘বহির্বিশ্বও চাচ্ছে এবার, জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে এ দেশে সরকার কায়েম হোক। আপনারা যাঁরা বিচক্ষণ ও রাজনীতিসচেতন, তাঁরা এটার আলামত বুঝতে পারেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সুলতান আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘শুধু আমেরিকাই নয়, পশ্চিমা বিশ্বও চায় দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। আর দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে এই মুহূর্তে জামায়াত ছাড়া সম্ভব না। আমরা এখনো দাবি করি, দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে এখন তাদের সামনে শুধু জামায়াতই আছে। আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকও এটি চায়, তাদের আনাগোনা এখন জামায়াত অফিসে। আজকেও আমি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বললাম, তাদেরও আগ্রহ আছে। দুর্নীতিমুক্ত করতে পারলে দেশের উন্নতি-অগ্রগতি হবে, সেটা করতে হলে জামায়াতকে সামনে রাখতে হবে।’