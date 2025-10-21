নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ভেঙে পড়ল শ্রমিকের মাথায়, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ভেঙে হেলাল উদ্দিন (৩৫) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের রশিদের পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত হেলাল কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হ্নীলার পশ্চিম সিকদারপাড়া এলাকার কামাল উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, নির্মাণাধীন ভবনটি ছয়তলা। হেলাল উদ্দিন ওই ভবনের চতুর্থ তলায় কাজ করেছিলেন। এ সময় পাঁচতলার বারান্দার অংশের ছাদ ভেঙে তাঁর মাথায় পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
জানতে চাইলে লোহাগাড়া থানার উপপরিদর্শক জাহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। এ ঘটনায় তাঁরা প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেবেন।