ঢাকামুখী লাইন চলাচলের উপযোগী ঘোষণা, তবে চলছে না ট্রেন

কুমিল্লার লাকসামে লাইনচ্যুত কর্ণফুলী কমিউটার এক্সপ্রেস ট্রেনের দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন মেরামত করে ঢাকামুখী (আপ) লাইন ট্রেন চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় মেরামতকাজ শেষ হওয়ার পর লাইনটি ট্রেন চলাচলের জন্য উপযোগী ঘোষণা করা হয়। তবে বেলা ১১টা পর্যন্ত দুর্ঘটনাস্থল দিয়ে ওই লাইনে কোনো ট্রেন চলাচল করেনি।
রেলপথ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখন ওই লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচলে কোনো বাধা নেই। আজ সকাল ৯টা ৫২ মিনিটে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন লাকসাম রেলওয়ে জংশন স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ওমর ফারুক ভূঁইয়া। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা চট্টলা এক্সপ্রেস একটু পরেই দুর্ঘটনাস্থল অতিক্রম করবে।
তবে সকাল ১০টা ২৩ মিনিটে চট্টলা এক্সপ্রেস লাকসাম রেলওয়ে জংশন অতিক্রম করলেও দুর্ঘটনাস্থল পার হয়েছে ডাউনলাইন বা চট্টগ্রামমুখী লাইন দিয়ে। এরপর সকাল ১০টা ৪৮ মিনিটে একইভাবে লাকসাম রেলওয়ে জংশন অতিক্রম করে চট্টগ্রাম থেকে সিলেটগামী পাহাড়িকা এক্সপ্রেস।
বেলা সোয়া ১১টার দিকে লাকসাম রেলওয়ে জংশন সূত্র জানায়, সকাল সাতটায় আপলাইন মেরামতের কাজ শেষ হলেও দুর্ঘটনাকবলিত ট্রেনের একটি বগি তখনো ঘটনাস্থলে পড়ে ছিল। এ কারণে আপলাইন ফিট ঘোষণা করা হলেও ওই লাইনে ট্রেন চলাচল করা সম্ভব হয়নি। বগিটি সরিয়ে নিতে এরই মধ্যে নাঙ্গলকোট স্টেশন থেকে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গেছে।
এ হিসাবে প্রায় ২৪ ঘণ্টা ধরে দেশের ব্যস্ততম ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের এই এলাকায় আপলাইন বা ঢাকামুখী লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে।
এর আগে গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লাকসাম উপজেলার আজগরা বাজারসংলগ্ন নাওটি স্টেশনের আউটার এলাকায় কর্ণফুলী কমিউটার এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের তিনটি চাকাসহ পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে অন্তত সাতজন যাত্রী আহত হন। তাঁরা স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।
গতকাল বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লাকসাম উপজেলার আজগরা বাজারসংলগ্ন নাওটি স্টেশনের আউটার এলাকায় কর্ণফুলী কমিউটার এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের তিনটি চাকাসহ পাঁচটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে অন্তত সাতজন যাত্রী আহত হন।
বুধবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর লাইনচ্যুত ট্রেন সরানোর কাজ শুরু হয়। আজ ভোর পাঁচটার দিকে ট্রেন উদ্ধারের কাজ শেষ হয়। এরপর সকাল সাতটার দিকে ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন মেরামতের কাজও শেষ হয়।
দুর্ঘটনার পর ঢাকা–চট্টগ্রাম রেলপথের আপলাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ডাউনলাইন দিয়ে দুই দিকের ট্রেন চলাচল চালু রাখা হয়। এতে ট্রেন চলাচলে বেগ পেতে হয়।
দুর্ঘটনাস্থলে রেললাইন মেরামতের কাজ চললেও এ বিষয়ে রেলওয়ের কন্ট্রোল রুমকে অবহিত না করার অভিযোগে প্রকৌশল বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী সারোয়ার আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে চার সদস্যের তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।