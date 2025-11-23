নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় মুফতি কাসেমী গ্রেপ্তার

ঢাকার কেরানীগঞ্জে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে করা মামলায় মুফতি মামুনুর রশিদ কাসেমীকে (৪২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি ‘আইডিয়াল ম্যারেজ ব্যুরো’-এর প্রতিষ্ঠাতা।
আজ রোববার বিকেলে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন শাক্তা ইউনিয়নের আটিবাজার এলাকা থেকে মামুনুর রশিদ কাসেমীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ তথ্য নিশ্চিত করে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুল হক জানান, মামুনুর রশীদের সাবেক এক স্ত্রীর পক্ষে তাঁর মামি থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন।
এ মামলার পর আটিবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে মামুনুর রশিদ কাসেমীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে ওসি জানিয়েছেন।
মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, মামুনুর রশিদ কাসেমী এক নারীকে বিয়ে করার পর সংসার করেন এবং পরে তালাকও দেন। পরে আবার বিয়ে করবেন বলে ওই নারীকে ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর কাসেমী তাঁর হেফাজতে রেখে ধর্ষণ করেন।