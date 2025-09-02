বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত
মৌলভীবাজারের বড়লেখা সীমান্ত দিয়ে ১৮ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদকমৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারের বড়লেখা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে ১৮ জনকে ঠেলে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বড়লেখা উপজেলার সীমান্তবর্তী শাহবাজপুর চা-বাগান এলাকা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তাঁদের আটক করেছে বিজিবি।

বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে বিজিবির একটি টহল দল বড়লেখা উপজেলার সীমান্ত থেকে প্রায় ৫০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে শাহবাজপুর চা-বাগান এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে। বিএসএফ অবৈধভাবে তাঁদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশি একজন পুরুষ এবং মিয়ানমারের চারজন পুরুষ, পাঁচজন নারী ও আটটি শিশু রয়েছে।

বিজিবি-৫২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বড়লেখা থানায় হস্তান্তর করা হবে।

