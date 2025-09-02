মৌলভীবাজারের বড়লেখা সীমান্ত দিয়ে ১৮ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

মৌলভীবাজারের বড়লেখা সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে ১৮ জনকে ঠেলে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বড়লেখা উপজেলার সীমান্তবর্তী শাহবাজপুর চা-বাগান এলাকা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তাঁদের আটক করেছে বিজিবি।
বিজিবি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার দিকে বিজিবির একটি টহল দল বড়লেখা উপজেলার সীমান্ত থেকে প্রায় ৫০০ গজ বাংলাদেশের ভেতরে শাহবাজপুর চা-বাগান এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে। বিএসএফ অবৈধভাবে তাঁদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে বাংলাদেশি একজন পুরুষ এবং মিয়ানমারের চারজন পুরুষ, পাঁচজন নারী ও আটটি শিশু রয়েছে।
বিজিবি-৫২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বড়লেখা থানায় হস্তান্তর করা হবে।