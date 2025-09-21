নোয়াখালী পৌরসভার পানি সরবরাহের উচ্চ জলাধার। আজ সকালে শহরের টাউন হল এলাকা থেকে তোলা
নোয়াখালী পৌরসভার পানি সরবরাহের উচ্চ জলাধার। আজ সকালে শহরের টাউন হল এলাকা থেকে তোলা
জেলা

নোয়াখালী পৌরসভা

১২টি পাম্পের ৬টি অচল, পানি সরবরাহ কমায় বাসিন্দাদের দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

তিন দিন ধরে নোয়াখালী পৌরসভার সরবরাহ করা সুপেয় পানি পাচ্ছেন না শহরের সার্কিট হাউস এলাকার বাসিন্দা ফরহাদ কিসলু। পানি না পেয়ে রান্নাসহ গৃহস্থালির নানা কাজ করতে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে তাঁর পরিবারের সদস্যদের। বোতলজাত পানি কিনে পান করতে হচ্ছে তাঁদের।

শুধু ফরহাদ কিসলুই নন, তাঁর মতো একই ভোগান্তিতে রয়েছেন নোয়াখালী পৌরসভার অনেক বাসিন্দা। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ পানির সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ায় তাঁদের এই ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

নোয়াখালী পৌরসভা কর্তৃপক্ষের সরবরাহ করা পানির গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সাত হাজার। বিভিন্ন স্থানে বসানো ১২টি বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভ থেকে পানি তোলার পর তা পরিশোধন করে গ্রাহকদের সরবরাহ করা হয়। প্রতিদিন এক কোটি লিটার পানি সরবরাহ করতে পারে পৌর কর্তৃপক্ষ। তবে গত কয়েক দিনে ১২টি পাম্পের ৬টি বিকল হয়ে পড়ায় পানি সরবরাহও অর্ধেকে নেমে এসেছে। প্রতিদিন ৫০ লাখ লিটারের মতো পানি সরবরাহ করতে পারছেন।

পৌর শহরের সার্কিট হাউস এলাকার আরেক বাসিন্দা মো. মোস্তফা জানান, বাসিন্দাদের নিজেদের বসানো পাম্পে যে পানি ওঠে, তাতে মাত্রাতিরিক্ত আয়রন, যে কারণে এই পানি দিয়ে রান্না করা সম্ভব হয় না। পানও করা যায় না। তিন দিন ধরে পৌরসভার পানি না পেয়ে অনেক বাসিন্দা দূরদূরান্তের পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে এনে রান্না করছেন। পান করার জন্য বোতলজাত পানি কিনতে হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘এমনিতে প্রায় সময় পৌরসভার পানিতে দুর্গন্ধসহ নানা সমস্যা থাকে। এর মধ্যে এখন পানি সরবরাহই বন্ধ। মানুষের ভোগান্তির কোনো শেষ নেই।’

পৌর শহরের লক্ষ্মীনারায়ণপুর এলাকার বাসিন্দা নুরুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, গত দুই দিনে তাঁর এলাকায় পানি সরবরাহ কমেছে। পানি পাচ্ছেন খুবই কম, তা দিয়ে পরিবারের পানির চাহিদা মিটছে না।

পানি সরবরাহ কমার বিষয়টি স্বীকার করেছেন পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী মো. সোহেল। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পানি তোলার ১২টি পাম্পের মধ্যে ৬টিই বর্তমানে বিকল। এ কারণে গত তিন দিনে দৈনিক এক কোটি লিটারের পরিবর্তে ৫০ লাখ লিটার পানি সরবরাহ করা যাচ্ছে। বিকল পাম্পগুলো সচলের চেষ্টার পাশাপাশি নতুন পাম্প সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। তবে পানি সরবরাহ স্বাভাবিক হতে কয়েক দিন লাগতে পারে।

পৌরসভার প্রশাসকের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুহাম্মদ ইসমাঈল প্রথম আলোকে বলেন, পানি সরবরাহে সমস্যার বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত রয়েছেন। বিদ্যুৎ লাইনের সমস্যার কারণে ঠিকমতো পানি ওঠানো যাচ্ছে না। আবার পাম্পের সমস্যাও রয়েছে। সমস্যাগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা চলছে।

আরও পড়ুন