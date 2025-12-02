জামালপুরে সারের দাবিতে কৃষকদের সড়ক অবরোধ

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় চাহিদামতো সারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কয়েক শ কৃষক। আজ মঙ্গলবার বেলা একটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত উপজেলার বাট্টাজোড় নতুন বাজার এলাকায় বকশীগঞ্জ-রৌমারী সড়ক অবরোধ করে তাঁরা বিক্ষোভ করেন। পরে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা এসে আশ্বাস দিলে তাঁরা সড়ক ছেড়ে দেন।
কৃষকদের অভিযোগ, চলতি রবি মৌসুমে বোরো ধানখেতে সার দেওয়ার সময় চলে যাচ্ছে। কিন্তু চাহিদামতো তাঁরা সার পাচ্ছেন না। আজ সকালে স্থানীয় ডিলার রোমান মিয়ার দোকান থেকে সার দেওয়ার কথা থাকলেও না দেওয়ায় তাঁরা বিক্ষোভ করেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সার দেওয়ার জন্য আজ সকালে বাট্টাজোড় নতুন বাজারে জড়ো হন বিভিন্ন এলাকার কৃষকেরা। কিন্তু দুপুর হয়ে গেলেও দোকান থেকে সার দেওয়া হচ্ছিল না। পরে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে বকশীগঞ্জ-রৌমারী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে সড়কের দুই পাশে প্রায় দুই কিলোমিটার যানজট তৈরি হয়।
খবর পেয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আসমা উল হুসনা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম ঘটনাস্থলে যান। তাঁরা কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে সার সরবরাহের আশ্বাস দেন। পরে কৃষকেরা তাঁদের অবরোধ তুলে নেন।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, সারের কোনো সংকট নেই। প্রতি মাসেই সারের বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু চাহিদার চেয়ে কৃষকেরা বেশি সার দাবি করেন। তাই জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই করে প্রকৃত কৃষকদের সার সরবরাহ করা হবে। কৃষকেরা জমির চাহিদামতো সার নিলে কোনো সংকট হবে না। সবচেয়ে বড় সমস্যা সার বিক্রির খবর পেয়েই হুমড়ি খেয়ে পড়েন কৃষকেরা। এ কারণেই সেখানে বিশৃঙ্খলা হয়েছিল।