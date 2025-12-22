রাকসুর জিএস আম্মারকে ক্যাম্পাসছাড়া করার হুমকি ছাত্রদল নেতার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে স্বাগত মিছিল করেছে ছাত্রদল। সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে স্বাগত মিছিল করেছে ছাত্রদল। সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) সালাহউদ্দিন আম্মারকে মাত্র ৩০ মিনিটের ব্যবধানে ছাত্রদল ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিতে সক্ষম বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি শাকিলুর রহমান (সোহাগ)। আজ সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক চত্বরে তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে স্বাগত মিছিল–পরবর্তী সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন। এই বক্তব্য ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে।

ছাত্রদল নেতা শাকিলুর রহমান বলেন, ‘গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিন অফিসে তালা, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর অফিসে তালা দিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করছেন তাঁরা। আমরা ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে সুস্থ রাখতে এর প্রতিবাদে বিবৃতি দিয়েছিলাম। সাধারণ শিক্ষার্থীরা সেই প্রতিবাদলিপিকে স্বাগত জানিয়েছেন। অথচ রাকসুর কতিপয় ফুটেজখোর নেতা আমাদের প্রতিবাদলিপির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন...।’

সালাহউদ্দিন আম্মারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ছাত্রদল নেতা শাকিলুর বলেন, ‘আমরা বলে দিতে চাই, ছাত্রদলের সঙ্গে লাগতে আইসেন না। পুরো রাজশাহীর দরকার নাই, শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল মাত্র ৩০ মিনিটের ব্যবধানে আপনার মতো ফুটেজখোর সালাহউদ্দিন আম্মারকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের করে দিতে সক্ষম, সক্ষম, সক্ষম।’

এদিকে শিক্ষকদের নিরাপত্তা চেয়ে উপাচার্যের সঙ্গে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের বৈঠক এবং ছাত্রদল নেতা শাকিলুরের এমন মন্তব্যের প্রতিবাদে সালাহউদ্দিন আম্মার নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে স্ট্যাটাস দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আলটিমেটাম দিলাম, আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের পক্ষে থাকা শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা যদি ক্যাম্পাসে ঢোকে, তাহলে জোহা চত্বরে বেঁধে রাখব। রেগে গেল ক্যাম্পাসের ছাত্রদল আর বিএনপি!’

এর আগে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল ‎বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে স্বাগত মিছিলের আয়োজন করে। বেলা দেড়টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক চত্বর থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে ‎মিছিলটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। মিছিলে তারা ‘মা মাটি ডাকছে, তারেক রহমান আসছে’, ‘তারেক রহমান বীরের বেশে, আসবে ফিরে বাংলাদেশে’, ‘তারেক রহমান ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’ ইত্যাদি স্লোগান দেয়।

সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের মানুষের মঙ্গল, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যেই তারেক রহমানের এই প্রত্যাবর্তন। ২৫ ডিসেম্বরের পর সারা দেশে যারা মব সৃষ্টি করে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করবে, বিএনপি নেতা-কর্মীরা তাদের শক্ত হাতে প্রতিহত করবে।

