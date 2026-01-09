মুঠোফোন নিয়ে কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী, ফেনীতে একজন বহিষ্কৃত

ফেনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় মুঠোফোন নিয়ে কেন্দ্রে ঢোকায় এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে জেলা শহরের ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।
বিদ্যালয়টির সূত্র জানায়, আজ বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত এ কেন্দ্রে ৭০০ প্রার্থীর পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল। তবে ১৫৭ জন অনুপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে এক পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র ছাড়া কেন্দ্রে প্রবেশ করেন। কেন্দ্রে থাকা পর্যবেক্ষকেরা ওই পরীক্ষার্থীকে তল্লাশি করলে তাঁর সঙ্গে মুঠোফোন পাওয়া যায়। পরে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়।
ফেনী সরকারি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিপুল সরকার প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। জানতে চাইলে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রবেশপত্র না থাকা ও সঙ্গে করে স্মার্টফোন আনায় একজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফিরোজ আহম্মদ বলেন, ফেনী জেলায় প্রাথমিকে ৯২ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। আজ বিকেলে ফেনী জেলা ১০টি কেন্দ্রে একসঙ্গে পরীক্ষা শুরু হয়। জেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৪২৯। এর মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন ৬ হাজার ৫৭৪ জন, অনুপস্থিত ছিলেন ১ হাজার ৮৫৫ জন।
ফেনীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ফাতিমা সুলতানা বলেন, পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের আশপাশে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। একটি কেন্দ্রে অসদুপায় অবলম্বনের কারণে একজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।