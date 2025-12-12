ফরিদপুরে আল সাদ নামের এক যুবককে দেশি অস্ত্র (রামদা) হাতে কলেজে মহড়া দিতে দেখা যায়। গত মঙ্গলবার দুপুরে আলফাডাঙ্গা উপজেলার কামারগ্রাম আদর্শ ডিগ্রি কলেজে
ফরিদপুরে আল সাদ নামের এক যুবককে দেশি অস্ত্র (রামদা) হাতে কলেজে মহড়া দিতে দেখা যায়। গত মঙ্গলবার দুপুরে আলফাডাঙ্গা উপজেলার কামারগ্রাম আদর্শ ডিগ্রি কলেজে
ফরিদপুরে কলেজে অস্ত্র হাতে যুবকের মহড়ার ঘটনায় মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার একটি কলেজে পরীক্ষা চলাকালে দেশি অস্ত্র নিয়ে যুবকের মহড়া দেওয়ার ঘটনায় সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নাজমুল হোসেন নামের কলেজটির এক কর্মচারী মামলাটি করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাসানাত বলেন, এ মামলায় দুজনকে আসামি করা হয়েছে। তাঁরা হলেন আলফাডাঙ্গা পৌর সদরের কুসুমদি মহল্লার বাসিন্দা আল সাদ (৩২) ও পৌর সদরের শ্রীরামপুর এলাকার সাদি (৩০)। তাঁদের মধ্যে আল সাদ আলফাডাঙ্গা পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলামের ভাগনে।

গত মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৫১ মিনিটে উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নে অবস্থিত কামারগ্রাম আদর্শ ডিগ্রি কলেজে পরীক্ষা চলাকালে দেশি অস্ত্র হাতে ক্যাম্পাসে যান আল সাদ। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাদি। এ ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজ গতকাল বুধবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, ওই দিন কলেজে ডিগ্রি প্রথম বর্ষের পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষায় আল সাদের স্ত্রী অংশ নেন। স্ত্রী কেমন পরীক্ষা দিচ্ছেন, তা দেখতে তিনি কলেজ ক্যাম্পাসে আসেন। তাঁকে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেওয়া হলে ফিরে গিয়ে রামদা নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকেন।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, গত মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ৫১ মিনিটের দিকে আদর্শ ডিগ্রি কলেজের প্রধান ফটকে একটি মোটরসাইকেলে দুই যুবক অবস্থান নেন। মোটরসাইকেলের পেছন থেকে নেমে আল সাদ হাতের রামদা উঁচিয়ে মহড়া দিতে দিতে কলেজের মূল ভবনে ঢোকেন। কিছুক্ষণ পর তাঁকে কলেজের ভেতর থেকে বের হতে দেখা যায়।

ওসি মো. হাসানাত জানান, প্রকাশ্যে দেশি অস্ত্রের প্রদর্শন করে ভয়ভীতি দেখানো ও ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করায় সন্ত্রাস দমন আইনে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। তিনি বলেন, ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ অভিযান পরিচালনা করছেন। তবে আত্মগোপনে থাকায় তাঁদের কাউকে আজ সকাল পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

