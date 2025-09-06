জাকসুতে নারী প্রার্থী কম কেন, কী বলছেন তাঁরা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদের নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা কম কেন? এ প্রশ্ন করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ৪৭তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মোহনা বাশারের কাছে।
উত্তরে মোহনা বাশার বললেন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পর নারী শিক্ষার্থীদের যে পরিমাণ সাইবার বুলিং (অনলাইনে হেনস্তা) করা হয়েছে, স্লাট–শেমিং (চরিত্রহনন) করা হয়েছে, সেটা দুঃখজনক। সে জায়গা থেকে একজন নারী আসলে নির্বাচনে লড়ার সাহস করতে পারেন না। কী পরিমাণ সাফার (ভুগতে) করতে হবে, কী পরিমাণে থ্রেট (হুমকি) পেতে হবে, সে জায়গা থেকে তাঁরা আসলে ভীত।
১৯৯৮ সালের ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন কিংবা চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান—জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যেকোনো আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন নারী শিক্ষার্থীরা। অথচ দীর্ঘ ৩৩ বছর পর হতে যাওয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা খুবই কম।
কী পরিমাণ সাফার (ভুগতে) করতে হবে, কী পরিমাণে থ্রেট (হুমকি) পেতে হবে, সে জায়গা থেকে তাঁরা আসলে ভীত।মোহনা বাশার, চারুকলা বিভাগ
জাকসুতে ১৩টি পদ ছাত্র ও ছাত্রী—সবার জন্য উন্মুক্ত, অর্থাৎ সবাই প্রার্থী হতে পারেন। এই ১৩টি পদে প্রার্থী হয়েছেন ৯৫ জন, যার মধ্যে নারী প্রার্থী মাত্র ১১ জন। পুরুষ প্রার্থী ৮৪ জন। নারী প্রার্থীর হার মাত্র ১২ শতাংশ। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৯ শতাংশ শিক্ষার্থী নারী। সহসভাপতি বা ভিপি পদে ১০ প্রার্থীর মধ্যে নারী নেই। সাধারণ সম্পাদক বা জিএস পদের ৯ প্রার্থীর মধ্যে ২ জন নারী।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে পদ ২৭টি। এর মধ্যে দুটিতে ভোটাভুটি হয় না। পদাধিকারবলে সভাপতি হন উপাচার্য।
আর কোষাধ্যক্ষ হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার (কোষাধ্যক্ষ)। বাকি ২৫টি পদে ভোটাভুটি হয়। এর মধ্যে ছয়টি করে পদ ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত। মানে হলো, ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত পদে শুধু ছাত্রীরা, ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত পদে শুধু ছাত্ররা প্রার্থী হতে পারেন। তবে ভোট দিতে পারেন সবাই। ভিপি, জিএসসহ ১৩টি পদে ছাত্র অথবা ছাত্রী—উভয়েই প্রার্থী হতে পারেন।
জাকসুতে ১৩টি পদ ছাত্র ও ছাত্রী—সবার জন্য উন্মুক্ত, অর্থাৎ সবাই প্রার্থী হতে পারেন। এই ১৩টি পদে প্রার্থী হয়েছেন ৯৫ জন, যার মধ্যে নারী প্রার্থী মাত্র ১১ জন। পুরুষ প্রার্থী ৮৪ জন। নারী প্রার্থীর হার মাত্র ১২ শতাংশ।
কেন্দ্রীয় সংসদে ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত ৬ পদে প্রার্থী হয়েছেন ৩৫ জন। ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত ৬ পদে প্রার্থী হয়েছেন ৪৯ জন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ১০টি হল সংসদে ১৫০টি পদের মধ্যে ৫৯টিতে কোনো প্রার্থী নেই। ১ জন করে প্রার্থী ৬৭টি পদে।
কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলে মোট নারী প্রার্থীর সংখ্যা ১৭৩, যা মোট প্রার্থীর (৬৫৬ জন) ২৭ শতাংশ। ছাত্ররা প্রার্থী হয়েছেন ৪৮৩ জন, যা মোট প্রার্থীর ৭৩ শতাংশ।
নারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কেউ কেউ বলছেন, সাইবার বুলিং-আতঙ্ক, বিগত বছরগুলোতে ছাত্রলীগের একচ্ছত্র আধিপত্য, রাজনীতির নামে গেস্টরুম (হলের অতিথিকক্ষে আদবকায়দা শেখানোর নামে নির্যাতন) সংস্কৃতি, নির্যাতন, পারিবারিক চাপ, বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনে নারীদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা, ছাত্রীদের হেনস্তা হওয়া ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ না থাকাসহ নানা কারণে জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে কাঙ্ক্ষিত হারে নারী প্রার্থী পাওয়া যায়নি।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আমরা ইতিমধ্যে জাকসুতে ছাত্রীদের জন্য ছয়টি পদ নির্ধারণ করে রেখেছি। তবে গণ-অভ্যুত্থানে আমাদের নারীদের যে অবদান ছিল, নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত হারে প্রার্থী পাইনি।’ তিনি বলেন, ‘সাইবার বুলিংয়ের কারণে অনেকেই হয়তোবা সামনে আসতে চাইছে না, এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে যারা এই বুলিং করে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীও হতে পারে বা বাইরের কেউও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তি হিসেবে পরিবর্তন হওয়া দরকার।’
নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আমরা ইতিমধ্যে জাকসুতে ছাত্রীদের জন্য ছয়টি পদ নির্ধারণ করে রেখেছি। তবে গণ-অভ্যুত্থানে আমাদের নারীদের যে অবদান ছিল, নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত হারে প্রার্থী পাইনি।জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১ সালে যাত্রা শুরু করে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ইনস্টিটিউট ও বিভাগের সংখ্যা ৩৬। ভর্তির ক্ষেত্রে সেখানে অর্ধেক আসন ছাত্রীদের জন্য, অর্ধেক ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত।
জাকসুতে এবার মোট ভোটার ১১ হাজার ৯১৯ জন। এর মধ্যে ৪৯ শতাংশই ছাত্রী।
জাকসুর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত পদগুলো হলো সহসাধারণ সম্পাদক (নারী), সহসমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক সম্পাদক (নারী), সহক্রীড়া সম্পাদক (নারী) ও তিনটি কার্যকরী সদস্য পদ।
বামপন্থী সংগঠনগুলোর একাংশের ঘোষিত ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলে সর্বোচ্চ ১১ জন নারী রয়েছেন। তবে সেখানেও শীর্ষ পদ দুটিতে নারী প্রার্থী নেই।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সম্মুখভাগে থাকা ছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা জাকসুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাঁদের বেশির ভাগই নারীদের জন্য নির্ধারিত পদগুলোতে প্রার্থী হয়েছেন। বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের প্যানেল থেকে যেসব ছাত্রী প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের সংগঠন থেকেই শীর্ষ পদগুলো দেওয়া হয়নি।
নির্বাচন সামনে রেখে ইতিমধ্যে ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) সমর্থিত প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রশিবিরের প্যানেলে নারীদের নির্ধারিত ছয়টি পদের বাইরে কোনো নারী প্রার্থী নেই। গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের প্যানেলে নারীদের জন্য নির্ধারিত ছয়টি পদের বাইরে আরও দুজন নারীকে প্রার্থী করা হয়েছে। ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলে জিএস পদে নারী প্রার্থী রাখা হয়েছে। তাদের প্যানেলে নির্ধারিত পদের বাইরে আর কোনো নারী প্রার্থী নেই। অন্যদিকে বামপন্থী সংগঠনগুলোর একাংশের ঘোষিত ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ প্যানেলে সর্বোচ্চ ১১ জন নারী রয়েছেন। তবে সেখানেও শীর্ষ পদ দুটিতে নারী প্রার্থী নেই।
গণ-অভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন আন্দোলনে নারীদের সম্মুখভাগে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দেওয়ার নজির থাকলেও জাকসুতে নারী প্রার্থী কম হওয়ার বিষয়ে ১৬ জন নারী শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলেছেন এই প্রতিবেদক। তাঁদের বেশির ভাগই সাইবার বুলিং ও ‘মাইনাস’ (বাদ দেওয়া) রাজনীতিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া কিছু শিক্ষার্থী পারিবারিক চাপ ও রাজনীতিতে অনাগ্রহের কথা জানিয়েছেন।
সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগঠক সোহাগী সামিয়া বলেন, গণ-অভ্যুত্থানে যেসব নারী সামনের সারিতে ছিলেন, তাঁদের পরবর্তী সময়ে সামাজিকভাবে হেয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। আবার বেশির ভাগ সংগঠনে যেভাবে নারীদের সাংগঠনিকভাবে মাইনাসের রাজনীতির সংস্কৃতি ছিল, সেটা এখনো জারি রয়েছে।
১৬ জন নারী শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলেছেন এই প্রতিবেদক। তাঁদের বেশির ভাগই সাইবার বুলিং ও ‘মাইনাস’ (বাদ দেওয়া) রাজনীতিকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া কিছু শিক্ষার্থী পারিবারিক চাপ ও রাজনীতিতে অনাগ্রহের কথা জানিয়েছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্রিয়া শেষে প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, দুই ক্ষেত্রেই নারীরা পিছিয়ে। উল্লেখ্য, ডাকসুতে ভোট ৯ সেপ্টেম্বর এবং জাকসুতে ১১ সেপ্টেম্বর।
যেকোনো আন্দোলনে আমরা দেখি, নারীদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। নারীরা সামনে থাকলে আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে। কিন্তু যখনই কোনো আন্দোলনের ইতিবাচক ফল আসে, তখনই এই মেয়েরা আড়াল হয়ে যায়ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক নাহরিন ইসলাম খান
যেকোনো আন্দোলনে নারীদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক নাহরিন ইসলাম খান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, আশি বা নব্বইয়ের দশক থেকে জাহাঙ্গীরনগরের মেয়েরা আন্দোলন-সংগ্রামে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু জাকসুর মতো একটি জায়গায় তাঁদের অংশগ্রহণ কম। তিনি বলেন, ‘যেকোনো আন্দোলনে আমরা দেখি, নারীদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। নারীরা সামনে থাকলে আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে। কিন্তু যখনই কোনো আন্দোলনের ইতিবাচক ফল আসে, তখনই এই মেয়েরা আড়াল হয়ে যায়।’