ভোলায় ট্রাকচাপায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত

ভোলায় ট্রাকের চাপায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে বোরহানউদ্দিন উপজেলার মানিকার হাট বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মো. মিজান, রিয়াজ উদ্দিন ও আজমিরী আমরিন। মিজান ও রিয়াজ উদ্দিন ঘটনাস্থলেই মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় আজমিরী আমরিনকে ভোলা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
মো. মিজান ও আজমিরী আমরিন লালমোহন উপজেলার বাসিন্দা। রিয়াজ উদ্দিনের ঠিকানা এখনো জানা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, আজ দুপুরে লালমোহন উপজেলা থেকে চালকসহ ছয়জন যাত্রী নিয়ে ভোলা-চরফ্যাশন সড়ক দিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি ভোলার দিকে যাচ্ছিল। অটোরিকশাটি বোরহানউদ্দিন উপজেলার মানিকার হাট বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক সেটিকে চাপা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই দুই যাত্রীর মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনায় আহত অটোরিকশার চালকসহ তিনজনকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়।
জেলা পুলিশ সুপার শহীদুল্লাহ কাওসার এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করে। একজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মারা যান। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।