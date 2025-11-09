জামায়াত আমার বিরুদ্ধে শত শত কোটি টাকা খরচ করেছে: বিএনপি নেতা ফজলুর

কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া বিএনপির আলোচিত নেতা ফজলুর রহমান বলেছেন, ‘অনেকে বলেছিল, আমি নাকি মনোনয়ন পাব না। আপনারাও শঙ্কার মধ্যে ছিলেন। আমি আজকে বলতে চাই, জামায়াত শত শত কোটি টাকা খরচ করেছে আমার বিরুদ্ধে। চেষ্টা করেছিল দল থেকে আমাকে একেবারে বহিষ্কার করে দেওয়ার জন্য।’
আজ রোববার দুপুরে ইটনা উপজেলা বিএনপির কর্মী সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। ইটনা ডাকবাংলোর সামনে এ কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
ফজলুর রহমান বলেন, ‘আমার দল বিএনপি, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া, দেশনায়ক তারেক রহমান আমাকে মনোনয়ন দিয়ে ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রামের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।
আমি জানতাম আমার দল আমাকেই মনোনয়ন দেবে। আমার বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশে অনেক অপপ্রচার ছিল। আজকে আমি মনোনয়ন নিয়ে এসেছি। আমি যদি নির্বাচিত হতে পারি, তাহলে এলাকার ভাগ্য বদলে দেব।’
বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী আমাকে টাইটেল দিয়েছে ফজু পাগলা। আমাকে ফজু পাগলা উপাধি দেওয়ার জন্য তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। আপনারা জানেন, কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদকে মানুষ অনেক সম্মান করে।
কোটি কোটি টাকা পাগলা মসজিদে মানুষ দান করে। তাহলে কিশোরগঞ্জের পাগলা মসজিদ এলাকার সন্তান ফজু পাগলার সম্মান কত? তাই যাঁরা আমাকে এই উপাধি দিয়েছেন, তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাই।’
ইটনা উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস এম কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ফজলুর রহমানের স্ত্রী জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি উম্মে কুলসুম, ইটনা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক স্বপন ঠাকুর, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. মনির উদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পলাশ রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য দেন।